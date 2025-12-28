ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕೈದು ಕಪ್ ಬಿಸಿಬಿಸಿ ಚಹಾ ಕುಡಿತೀರಾ? ಭಯಾನಕ ರೋಗ ಗ್ಯಾರಂಟಿ
Winter Season: ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಚಹಾ ಸೇವಿಸುವ ಪ್ರಮಾಣ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ದಿನಕ್ಕೆ 1-2 ಕಪ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಚಹಾ ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು . ಜೊತೆಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ.
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಚಹಾ
ಚಳಿಗಾಲ ಬಂದಂತೆಲ್ಲಾ ಚಹಾ ಸೇವನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಶೀತದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಲು, ಜನರು ದಿನವಿಡೀ ಹಲವಾರು ಕಪ್ ಚಹಾ ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಚಹಾ ಉಷ್ಣತೆ ಮತ್ತು ಉಲ್ಲಾಸವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ.
ಚಹಾ ಕುಡಿಯೋದು ಉತ್ತಮವೇ?
ಚಹಾವು ಕೆಫೀನ್ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾನಿನ್ನಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ತಿಳಿಯದೆ ಹೆಚ್ಚು ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಕಾಡುವ ಕಾಯಿಲೆಗಳು
ರಕ್ತಹೀನತೆ
ಚಹಾದಲ್ಲಿರುವ ಟ್ಯಾನಿನ್ಗಳು ಕಬ್ಬಿಣದ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಪ್ಪು ಚಹಾವನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ರಕ್ತದ ನಷ್ಟ, ಆಯಾಸ, ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ ಮತ್ತು ದೌರ್ಬಲ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ, ಜನರು ಊಟದೊಂದಿಗೆ ಚಹಾವನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ
ಚಹಾದಲ್ಲಿ ಕೆಫೀನ್ ಇದ್ದು, ಇದು ಮೆದುಳನ್ನು ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಫೀನ್ ನಿದ್ರೆಯ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ತಡರಾತ್ರಿ ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ದಿನವಿಡೀ ಆಯಾಸ ಮತ್ತು ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕೀಲು ನೋವು ಮತ್ತು ಬಿಗಿತ
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಚಹಾ ಮತ್ತು ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಫೀನ್ ಒಂದು ಮೂತ್ರವರ್ಧಕವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ನೀರನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೀಲುಗಳಲ್ಲಿನ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಮೊಣಕಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಗಿತ ಮತ್ತು ನೋವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೀಲು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಚಹಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡಿಸಬಹುದು.
ಅಸಿಡಿಟಿ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ
ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅತಿಯಾಗಿ ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಆಸಿಡಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಎದೆಯುರಿ, ಗ್ಯಾಸ್ ಮತ್ತು ಅಜೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಟ್ಯಾನಿನ್ಗಳು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಒಳಪದರವನ್ನು ಕೆರಳಿಸುತ್ತವೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಆಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಚಹಾವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
