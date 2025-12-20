Health Tips: ನಿಮ್ಮ ಕಿಡ್ನಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವ 5 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿವು
ಕೆಲವು ದೈನಂದಿನ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು
ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬಲೂನಿನ ಆಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಮೂತ್ರಕೋಶವು ಮೂತ್ರ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ತೊಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಗ್ರಹವು ತುಂಬಿದಾಗ ಮೆದುಳು ಮೂತ್ರವನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮೂತ್ರಕೋಶವನ್ನು (Bladder) ಇದುವರೆಗೆ ಹೃದಯ ಅಥವಾ ಶ್ವಾಸಕೋಶದಷ್ಟು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಅಜಾಗರೂಕತೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೂತ್ರನಾಳದ ಸೋಂಕುಗಳು, ಮೂತ್ರದ ಅಸಂಯಮ (ಅನೈಚ್ಛಿಕ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ) ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೂತ್ರಕೋಶಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ದೈನಂದಿನ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ..
ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಮೂತ್ರ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು
ಮೂತ್ರವನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಮೂತ್ರಕೋಶದ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಹಿಗ್ಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇದು ಪದೇ ಪದೇ ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಮೂತ್ರಕೋಶವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಏಪ್ರಿಲ್ 2019 ರಲ್ಲಿ ಪುದುಚೇರಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಯು ಮೂತ್ರವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರನಾಳದ ಸೋಂಕಿನ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ತಜ್ಞರು ಪ್ರತಿ ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಮೂತ್ರಕೋಶವನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಲು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಮೂತ್ರವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಹಾನಿಯೂ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು
ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯು ಮೂತ್ರವು ಹೆಚ್ಚು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಕೋಶದ ಒಳಪದರವನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಸೋಂಕಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಪ್ರತಿದಿನ ಕನಿಷ್ಠ ಏಳರಿಂದ ಎಂಟು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಅಥವಾ ಯಕೃತ್ತಿನ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವ ಜನರು ಹಾಗೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು.
ಅತಿಯಾದ ಮದ್ಯ ಮತ್ತು ಕೆಫೀನ್
ಅಮೇರಿಕನ್ ಯುರೋಲಾಜಿಕಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನಡೆಸಿದ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅತಿಯಾದ ಕೆಫೀನ್ ಸೇವನೆಯು ಮೂತ್ರದ ಅಸಂಯಮವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ದಿನಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಕಪ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ವಾರಕ್ಕೆ ಆರರಿಂದ ಹತ್ತು ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್ಯುಕ್ತ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಮೂತ್ರನಾಳದ ಕೆಳಭಾಗದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಅಧ್ಯಯನವು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಸ್ನಾನಗೃಹ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಲ್ಲದಿರುವುದು
ಸ್ನಾನಗೃಹದ ನೈರ್ಮಲ್ಯದ ಕೊರತೆಯು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮೂತ್ರನಾಳವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ತಜ್ಞರು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಒರೆಸುವುದು ಮತ್ತು ಅತಿಯಾದ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸೋಪುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಲೈಂಗಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯು ಯೋನಿಯ ಮೂಲಕ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಮೂತ್ರನಾಳವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ತಪ್ಪು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮದ ಕೊರತೆ
ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಕೊರತೆಯೂ ಮೂತ್ರಕೋಶಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕ ತೂಕವಿರುವುದು ಮೂತ್ರಕೋಶದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸೋರಿಕೆಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ತೂಕವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮೂತ್ರಕೋಶದ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
