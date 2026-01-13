- Home
- Life
- Health
- Glaucoma: ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ ಕಣ್ಣು ಕುರುಡಾಗಿಸುವ ಕಾಯಿಲೆ: ಮೊದಲೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ? ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು?
Glaucoma: ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ ಕಣ್ಣು ಕುರುಡಾಗಿಸುವ ಕಾಯಿಲೆ: ಮೊದಲೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ? ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು?
ಗ್ಲುಕೋಮಾ ಯಾವುದೇ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸುವ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಆಪ್ಟಿಕ್ ನರವನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸಿ ಶಾಶ್ವತ ದೃಷ್ಟಿ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರೋಗವು ಮುಂದುವರಿದ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಪತ್ತೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ದೃಷ್ಟಿ ಹೋದ ನಂತರವೇ ತಿಳಿಯುವ ಕಾಯಿಲೆ ಇದು
ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಏನಾದರೂ ನೋವು ಅನುಭವಿಸದ ಹೊರತು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಯೋಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ತಲೆನೋವು, ಜ್ವರ ಅಥವಾ ಮಂದ ದೃಷ್ಟಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿ ಇದ್ದಾಗ ಕಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಹೋಗುವ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿದ್ದಾಗ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಹೋಗುವ ಅಗತ್ಯ ಏನಿದೆ ಎಂಬ ಯೋಚನೆ ಬಹುತೇಕರದ್ದು, ಆದರೆ ಕಣ್ಣು ದೃಷ್ಟಿಯ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ದೃಷ್ಟಿ ಕಾಣದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಬಹುತೇಕರ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷಣಗಳಿರುತ್ತವೆ ಆದರೆ ಕಣ್ಣಿನ ಗ್ಲುಕೋಮಾ ಸಮಸ್ಯೆ ದೃಷ್ಟಿ ಹೋದ ನಂತರವೇ ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದು ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ದೈನಂದಿನ ಜೀವನವು ಎಂದಿನಂತೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ ಎಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿವೆ ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ.
ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಈ ಗ್ಲುಕೋಮಾ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವೇ ಇಲ್ಲ
ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಈ ಗ್ಲುಕೋಮಾ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಜನವರಿ ತಿಂಗಳ ಗ್ಲುಕೋಮಾ ಜಾಗೃತಿ ಮಾಸವು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಕಣ್ಣಿನ ಆರೈಕೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಲು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ಕನ್ನಡಕದ ಬಳಕೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅಥವಾ ಸಿಸ್ಟಂ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನೋಡಿದರೆ ಆಯಾಸವಾಗುವುದು ಇವುಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಇವುಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳು ತಡವಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾದರೆ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ದೃಷ್ಟಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಗ್ಲುಕೋಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಜಾಗೃತರಾಗಬೇಕು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಜನರನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ದೃಷ್ಟಿಯ ಮೂಕ ಕಳ್ಳ ಈ ಗ್ಲುಕೋಮಾ
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದೊಂದಿಗೆ ನೇತ್ರ ತಜ್ಞರೊಬ್ಬರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಶಾರ್ಪ್ ಸೈಟ್ ಐ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಹಿರಿಯ ಗ್ಲುಕೋಮಾ ಸಲಹೆಗಾರರಾದ ವಿನೀತ್ ಸೆಹಗಲ್ ಅವರು ಈ ಗ್ಲುಕೋಮಾ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಯ ಮೂಕ ಕಳ್ಳ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಗ್ಲುಕೋಮಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಪ್ರಕಟಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುವುದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಆ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ.
ಲಕ್ಷಣಗಳೇ ಇಲ್ಲದ ಕಾಯಿಲೆ
ಗ್ಲುಕೋಮಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೋಗಿಗಳು ನೋವು, ಕಣ್ಣು ಕೆಂಪು ಅಥವಾ ಹಠಾತ್ ಕಣ್ಣು ಮಸುಕಾಗುವುದನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ದೃಷ್ಟಿ ನಷ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಗ್ಲುಕೋಮಾ ಕಾಯಿಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರವೇ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಜನರು ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪಿಲ್ಲದೇ ಓದುವುದು, ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವುದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಿ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುವ ಹೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ಆಪ್ಟಿಕ್ ನರದ ಗಮನಾರ್ಹ ಭಾಗವು ಈಗಾಗಲೇ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಆ ನಷ್ಟವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಸಮಸ್ಯೆ ಅರಿವಿಗೆ ಬರುವ ವೇಳೆಗೆ 40 ರಿಂದ 50% ಆಪ್ಟಿಕ್ ನರಕ್ಕೆ ಹಾನಿ
ದೃಷ್ಟಿ ಈಗಾಗಲೇ ಎಷ್ಟು ಹೋಗಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ವಿವರಿಸಿದಾಗ ರೋಗಿಗಳು ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಗ್ಲುಕೋಮಾದ ಲಕ್ಷಣ ರಹಿತವಾದ ಸ್ಥಿತಿಯೇ ಗ್ಲುಕೋಮಾವನ್ನು ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಡಾ. ವಿನೀತ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವೈದ್ಯೆ ಡಾ. ಚೈತ್ರ ಹೇಳುವಂತೆ, ಗ್ಲುಕೋಮಾ ಬಹಳ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಮೊದಲು ಬಾಹ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ರೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರವು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಿರಿದಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳದೆ ಓದುವುದು, ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಮುಂದಿರುವ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಯುವುದು, ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಅರ್ಧ ದೃಷ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುವುದನ್ನು ಅವರು ಗಮನಿಸುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ, 40ರಿಂದ 50% ಆಪ್ಟಿಕ್ ನರಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಹಾನಿ ಗೊತ್ತಾಗುವವರೆಗೂ ಕಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಗೋಜಿಗೆ ಹೋಗದ ಜನ
ಜನರು ಗ್ಲುಕೋಮಾವನ್ನು ತಡವಾಗಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರಣವೆಂದರೆ, ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸದ ಹೊರತು ಜನರು ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿರುವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣ ಎಂದು ಡಾ. ವಿನೀತ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕರು ಕಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಕೇವಲ ಕನ್ನಡಕಗಳ ಧಾರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇತರರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ತಪಾಸಣೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕನ್ನಡಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಗ್ಲುಕೋಮಾ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ
ಅನೇಕ ಜನರು ಚಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಕನ್ನಡಕವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಗ್ಲುಕೋಮಾಗೆ ಆಪ್ಟಿಕ್ ನರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ, ಕಣ್ಣಿನ ಒತ್ತಡ ಮಾಪನ, ದೃಶ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಒಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗಳಂತಹ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಿಲ್ಲದೆ, ಗ್ಲುಕೋಮಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಗ್ಲುಕೋಮಾಗೂ ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ಇದೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ
ಗ್ಲುಕೋಮಾದಿಂದ ದೃಷ್ಟಿ ನಷ್ಟ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರೆಗಿಂತ ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಗ್ಲುಕೋಮಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ರೋಗಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನನಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ನಡೆಯುವಾಗ ನನಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ ಅಥವಾ ಪಕ್ಕದಿಂದ ಜನರು ಬರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ ಒತ್ತಡ ಅನುಭವಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಗ್ಲುಕೋಮಾ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯುವುದೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ದೃಷ್ಟಿ ಹೋದ ಮೇಲೆ
ಗ್ಲುಕೋಮಾದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ಕ್ರೂರ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಮೆದುಳು ಕಾಣೆಯಾದ ದೃಶ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರ ಮೆದುಳು ಅಂತರವನ್ನು ತುಂಬುತ್ತದೆ, ಇದು ತೀವ್ರವಾಗುವವರೆಗೆ ನಷ್ಟವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಗ್ಲುಕೋಮಾ ಹಾನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಬುದ್ಧಿವಂತ, ಗಮನಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದಲೂ ಗಮನಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು
ಆದರೆ ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರೆಗಳು ಇದಕ್ಕಿಂತ ವಿಭಿನ್ನ. ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರೆ ಹೊಂದಿರುವ ರೋಗಿಗಳು ಮೋಡ, ಮಸುಕಾದ ಅಥವಾ ಮಸುಕಾದ ದೃಷ್ಟಿ, ದೀಪಗಳಿಂದ ಹೊಳಪು, ಓದಲು ತೊಂದರೆ ಅಥವಾ ಮಸುಕಾದ ಬಣ್ಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರೆಗಳು ಕೇಂದ್ರ ದೃಷ್ಟಿಯ ಮೇಲೆ ಮೊದಲೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ರೋಗಿಗಳು ಏನೋ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬೇಗನೆ ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಗ್ಲುಕೋಮಾ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಸುಕಾಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಬದಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಕ್ರಮೇಣ ಅದನ್ನು ಅಳಿಸಿಹಾಕುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರೆಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದಾದರೆ ಗ್ಲುಕೋಮಾ ಮುಂದುವರಿದ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪುವವರೆಗೆ ತಿಳಿಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.