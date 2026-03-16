ಮನೆಯಲ್ಲಿ 'ಬಜೆ' ಇದ್ದರೆ ಸಕಲ ರೋಗಗಳಿಗೂ ಮದ್ದು: ಅಜ್ಜಿ ಕಾಲದ ಈ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಬೇರಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು?
ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಕಾಲದ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮತ್ತು ಹಿತ್ತಲ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಅಂತಹ ಪಾರಂಪರಿಕ ಮನೆಮದ್ದುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವ ಹೆಸರು 'ಬಜೆ'. ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿರುವ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಅಜ್ಜಿಯಂದಿರು ಜೋಪಾನವಾಗಿ ಎತ್ತಿಡುವ ಒಂದು ವಸ್ತುವೆಂದರೆ ಅದು ಈ ಬಜೆಯ (Baje) ಬೇರು. ವಿಜ್ಞಾನದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 'ಅಕೊರಸ್ ಕೆಲಾಮಸ್' (Acorus calamus) ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ಸಸ್ಯ 'ಏರೇಸಿ' ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ. ಇಂದು ನಾವು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಬಜೆಯ ಜನ್ಮರಹಸ್ಯ ಮತ್ತು ಅದರ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಹಿಮಾಲಯದಿಂದ ಮನೆಮದ್ದಿನವರೆಗೆ ಬಜೆಯ ಪಯಣ:
ಬಜೆಯ ಮೂಲಸ್ಥಾನ ಹಿಮಾಲಯದ ತಪ್ಪಲು ಎನ್ನುವುದು ವಿಶೇಷ. ಇದನ್ನು ಪರ್ಶಿಯಾದ ಮೂಲದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇತಿಹಾಸ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಪರ್ಶಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು 'ಖುರಸಾನಿ ವಚಾ' ಅಥವಾ 'ಬಲ-ವಜ' ಎಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇಂದು ಇದು ಕೇವಲ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ; ಉತ್ತರ ಅಮೇರಿಕಾ, ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದ ನದಿ ತೀರಗಳು ಹಾಗೂ ಕೆರೆಗಳ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ವಾಣಿಜ್ಯವಾಗಿ ರಷ್ಯಾ, ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ರೊಮೇನಿಯಾದಂತಹ ದೇಶಗಳೂ ಈ ಬೆಳೆಯ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬಜೆಯ ಕಂಪು
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಣಿಪುರ, ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಹಿಮಾಲಯದ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದರೂ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಣ್ಣಿಗೂ ಬಜೆಗೂ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊರಟಗೆರೆ ಮತ್ತು ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲೂಕುಗಳ ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಜೆಯನ್ನು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೌಗು ಪ್ರದೇಶ ಅಥವಾ ನೀರಿನಂಶ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಕಡೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸೊಂಪಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಬೆಳೆ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತದೆ.
ನೋಡಲು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಸಸ್ಯ?
ಬಜೆ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಸುಲಭ. ಇದರ ಎಲೆಗಳು ಹಸಿರಾಗಿ, ಉದ್ದವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ನೋಡಲು ಸಣ್ಣ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಹೋಲುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇದರ ಅಸಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇರುವುದು ಭೂಮಿಯೊಳಗಿನ ಬೇರುಗಳಲ್ಲಿ (Rhizomes). ಈ ಬೇರುಗಳು ಗಂಟು ಗಂಟಾಗಿ ಉದ್ದವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಬೇರುಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾಸಲು ಬಣ್ಣದ ಸಣ್ಣ ರೋಮಗಳಿರುತ್ತವೆ. ನೀವು ಈ ಬೇರನ್ನು ತುಸು ಕಿತ್ತರೆ ಸಾಕು, ಅದ್ಭುತವಾದ ಸುವಾಸನೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆವರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದರ ರುಚಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 'ಅಕೊರಿನ್' (Acorin) ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ತೈಲವಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಅನೇಕ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಆಧುನಿಕ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಜೆಯ ಬಳಕೆ:
ಇದು ಕೇವಲ ಔಷಧಿಯಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಭಾಗ. ದೇಹಕ್ಕೆ ತಂಪು ನೀಡುವ ಗುಣ ಹೊಂದಿರುವ ಬಜೆ, ಮಕ್ಕಳ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಮಾತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರಲು ಸಹಕಾರಿ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಇದು ರಾಮಬಾಣ. ಇಂದಿನ ಒತ್ತಡದ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಬಜೆಯನ್ನು ಲೇಪನವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಅಜ್ಜಿಯ ಕೈಚೀಲದಲ್ಲಿರುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಪುಟ್ಟ ಬೇರು, ಪ್ರಕೃತಿ ನಮಗೆ ನೀಡಿದ ದೊಡ್ಡ ವರ. ನೀವು ಕೂಡ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವವರಾದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಜೆಯ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ತುಂಡಿರಲಿ. ಅದು ಕೇವಲ ಬೇರಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯದ ಭಂಡಾರ!