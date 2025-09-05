ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಈ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ
ಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾಗಿ ಒಮೆಗಾ - 3 ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಇವು ಕಣ್ಣಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗ್ಲುಕೋಮಾದಿಂದ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
ಎಲೆಕೋಸುಗಳಲ್ಲಿರುವ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ದೃಷ್ಟಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಎಲೆಕೋಸುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಲ್ಯೂಟೀನ್, ಝೀಕ್ಸಾಂಥಿನ್ ದೃಷ್ಟಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಬೀಟಾ ಕ್ಯಾರೋಟಿನ್ ಹೇರಳವಾಗಿರುವ ತರಕಾರಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್. ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೀರಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೀಜಗಳಲ್ಲಿರುವ ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕಡಲೆಕಾಯಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸತು ಕಣ್ಣಿನ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯಕ. ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಜೊತೆಗೆ ಬಾದಾಮಿ, ವಾಲ್ನಟ್ ಕೂಡ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಬೀಟಾ ಕ್ಯಾರೋಟಿನ್ ಯುಕ್ತ ಗೆಣಸು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
ಲ್ಯೂಟೀನ್, ಝೀಕ್ಸಾಂಥಿನ್ ಯುಕ್ತ ಮೊಟ್ಟೆ ದೃಷ್ಟಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ನೇತ್ರ ರೋಗಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ನೀವು ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಕಾಣಬಾರದು ಎಂದರೆ ಈ 8 ಆಹಾರಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ!
ಲಿವರ್ ಮತ್ತು ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ 7 ಉತ್ತಮ ತಿಂಡಿಗಳು
ಅಬ್ಬಾಬ್ಬ ದಿನಾ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ತಿಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನವಿದೆ ಗೊತ್ತೇ?
ಕಪ್ಪು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ದೆ ತಿಂತೀರಿ!