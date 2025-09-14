Kannada

ಕಣ್ಣುಗಳ ಆಯಾಸ

ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅಂಗವೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು. ಕಣ್ಣುಗಳ ಆಯಾಸವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಈ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ.

Sep 14 2025
20-20-20 ನಿಯಮ

ಪ್ರತಿ 20 ನಿಮಿಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ, 20 ಅಡಿ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವನ್ನು ಅಥವಾ ಸ್ಥಳವನ್ನು 20 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ನೋಡಿ. ಇದು ಕಣ್ಣಿನ ಸ್ನಾಯುಗಳಲ್ಲಿನ ಆಯಾಸವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಕಣ್ಣು ಮಿಟುಕಿಸಿ

ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕಣ್ಣು ಮಿಟುಕಿಸುವುದರಿಂದ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೇವವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಣಗದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಒಣಗುವುದರಿಂದ ದೃಷ್ಟಿ ಮಸುಕಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ಆಹಾರಗಳು

ಪಾಲಕ್, ಜೋಳ, ಪಪ್ಪಾಯಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ದೃಷ್ಟಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ವಿಶ್ರಾಂತಿ

ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ, ಕಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಇಡುವುದರಿಂದ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಒಳಾಂಗಣ ದೀಪಗಳು

ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಖರ ಬೆಳಕಿನ ದೀಪಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಬದಲಾಗಿ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಬೆಳಕನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನೋಡುವಾಗ

ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನೋಡುವಾಗ ಕೈ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಿನ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಇಡುವುದರಿಂದ ಬೆಳಕು ನೇರವಾಗಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಹೊರಗೆ ಕಳೆಯಿರಿ

ಪ್ರತಿದಿನ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹೊರಗೆ ಕಳೆಯುವುದರಿಂದ ಕಣ್ಣುಗಳು ವಿವಿಧ ದೂರಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕಣ್ಣಿನ ಆಯಾಸವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.

