ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅಂಗವೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು. ಕಣ್ಣುಗಳ ಆಯಾಸವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಈ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ.
ಪ್ರತಿ 20 ನಿಮಿಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ, 20 ಅಡಿ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವನ್ನು ಅಥವಾ ಸ್ಥಳವನ್ನು 20 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ನೋಡಿ. ಇದು ಕಣ್ಣಿನ ಸ್ನಾಯುಗಳಲ್ಲಿನ ಆಯಾಸವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕಣ್ಣು ಮಿಟುಕಿಸುವುದರಿಂದ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೇವವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಣಗದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಒಣಗುವುದರಿಂದ ದೃಷ್ಟಿ ಮಸುಕಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಪಾಲಕ್, ಜೋಳ, ಪಪ್ಪಾಯಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ದೃಷ್ಟಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ, ಕಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಇಡುವುದರಿಂದ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಖರ ಬೆಳಕಿನ ದೀಪಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಬದಲಾಗಿ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಬೆಳಕನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನೋಡುವಾಗ ಕೈ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಿನ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಇಡುವುದರಿಂದ ಬೆಳಕು ನೇರವಾಗಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಪ್ರತಿದಿನ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹೊರಗೆ ಕಳೆಯುವುದರಿಂದ ಕಣ್ಣುಗಳು ವಿವಿಧ ದೂರಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕಣ್ಣಿನ ಆಯಾಸವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ವಯಸ್ಸು 35ರ ನಂತರ ಪುರುಷರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು 5 ಸೆಪ್ಲಿಮೆಂಟ್
ಈ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಾ ಬಂದರೆ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಬರಲ್ವಂತೆ!
ಕಣ್ಣಿನ ಕೆಳಗಿರುವ ಕಪ್ಪು ಕಲೆ ನಿವಾರಿಸಲು ಈ 5 ಮನೆ ಮದ್ದು ಬಳಸಿ!
ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಇಲ್ಲಿವೆ 8 ಅತ್ಯುತ್ತ ಆಹಾರಗಳು, ತಪ್ಪದೇ ತಿನ್ನಿ!