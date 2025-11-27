ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಲು ಬೆಸ್ಟ್ ಈ 5 ಮನೆಮದ್ದು
Ayurvedic home remedies: ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಲು ಔಷಧಿಗಳಷ್ಟೇ ಆಯುರ್ವೇದ ಪರಿಹಾರಗಳು, ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
ರಕ್ತದ ಸಕ್ಕರೆ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡುವುದು ಹೇಗೆ?
ಮಧುಮೇಹ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿದ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಇಂದು ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಕೆಟ್ಟ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಒತ್ತಡ, ಅನಿಯಮಿತ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ಬೇಗನೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಆಯುರ್ವೇದದ ಪ್ರಕಾರ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಹಾರಗಳಿಂದ ಇದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು.
ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜಗಳ ಬಳಕೆ
ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಮೆಂತ್ಯವನ್ನು ರಕ್ತದ ಸಕ್ಕರೆ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಕರಗುವ ಫೈಬರ್ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿ ನೆನೆಸಿದ ಮೆಂತ್ಯವನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಿ. ಇದು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಹಾಗಲಕಾಯಿ
ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಮಧುಮೇಹ ಸ್ನೇಹಿ ಆಹಾರ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಚರಾಂಟಿನ್ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಪೆಪ್ಟೈಡ್-ಪಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ನಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ ರಸವನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ (ಚಕ್ಕೆ)
ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಿನಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಿಸಿನೀರಿನಲ್ಲಿ ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಪುಡಿ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಚಯಾಪಚಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ವ್ಯಾಯಾಮ ಮತ್ತು ಯೋಗ
ಆಯುರ್ವೇದದ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಹವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿಡುವುದು ದೋಷಗಳನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿದಿನ 30-40 ನಿಮಿಷಗಳ ನಡಿಗೆ, ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ, ಕಪಾಲಭಾತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಬಹಳ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ವ್ಯಾಯಾಮವು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬಳಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಅರಿಶಿನ ಮತ್ತು ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ
ಅರಿಶಿನದ ಕರ್ಕ್ಯುಮಿನ್ ಮತ್ತು ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಯ ವಿಟಮಿನ್-ಸಿ ದೇಹದ ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅರಿಶಿನ ಹಾಲು ಅಥವಾ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ರಸ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಟ್ಟ ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಇವೆರಡೂ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ.
