ಚಳಿಗಾಲ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ತಲೆನೋವು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದೇಕೆ, ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ?
Headaches increase in winter: ಚಳಿಗಾಲ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಂದು ಇದನ್ನು ಹಗುರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು. ತಜ್ಞರಿಂದ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ತೀವ್ರವಾದ ನೋವು
ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಒತ್ತಡಕ್ಕೊಳಗಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸವಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವಾಗಿರಬಹುದು. ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮೈಗ್ರೇನ್ ಬಂದಾಗ ತಲೆಯ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾದ ನೋವು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಬೆಳಕಿನ ತೊಂದರೆ, ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಕಾಣಬಹುದು.
ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು
ಚಳಿಗಾಲ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ತಕ್ಷಣ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಪರಿಣಾಮವು ಮೈಗ್ರೇನ್ ರೋಗಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮೈಗ್ರೇನ್ ಇಲ್ಲದ ಜನರು ತಲೆನೋವು, ಭಾರ ಮತ್ತು ಶೀತದಿಂದಾಗಿ ರಕ್ತದ ಹರಿವಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾದಂತೆ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಎರಡೂ ಅಗತ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಚಳಿಗಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಚಳಿಗಾಲದ ಶೀತದ ಉಷ್ಣತೆಯು ದೇಹದ ರಕ್ತನಾಳಗಳನ್ನು ಸಂಕುಚಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಮೆದುಳಿಗೆ ರಕ್ತದ ಹರಿವಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಮೈಗ್ರೇನ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಹಠಾತ್ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಶೀತ ಗಾಳಿ ಅಥವಾ ಸೋಂಕುಗಳಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಳಿಗಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತಲೆನೋವನ್ನು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸಬಹುದು.
ಮೈಗ್ರೇನ್ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ
ಇದಲ್ಲದೆ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾದ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಸಿರೊಟೋನಿನ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಮೆದುಳಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಬದಲಾವಣೆಯು ಮೈಗ್ರೇನ್ ದಾಳಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಟರ್ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಕೋಣೆಯ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಶುಷ್ಕತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಮೈಗ್ರೇನ್ ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಇವುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮೈಗ್ರೇನ್ ನೋವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಮತ್ತು ಕಿವಿಗಳನ್ನು ತಂಪಾದ ಗಾಳಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. 15 ರಿಂದ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಜಲೀಕರಣವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ತುಂಬಾ ತಣ್ಣನೆಯ ಕೊಠಡಿಗಳು, ಹೀಟರ್ಗಳು ಅಥವಾ ತಾಪಮಾನದ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ನಿಯಮಿತ ನಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ದಿನಚರಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲದೆ, ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಧ್ಯಾನ ಅಥವಾ ಲಘು ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕೆಫೀನ್ ಮತ್ತು ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ನಂತಹ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಪ್ರಚೋದಕಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
