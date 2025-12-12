"ನನಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಸುತ್ತಾಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಬೇಸರವಿಲ್ಲ. ಜನ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿಯುತ್ತೇನೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋಮಾರಿ ಆಗುತ್ತೇನೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್.

25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಊಟವನ್ನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲವಂತೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್! 

ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ 'ಸುಲ್ತಾನ್', ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ 'ಭಾಯ್ಜಾನ್' ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ (Salman Khan) ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ. ಸದಾ ಒಂದಲ್ಲಾ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಲೈಮ್‌ಲೈಟ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್, ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸತ್ಯವೊಂದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿನಿಪ್ರಿಯರು ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಸಲ್ಲು ಭಾಯ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ? ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವರು ಡಿನ್ನರ್‌ಗೆ ಅಂತ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ಗಾಗಲಿ ಹೋಗೇ ಇಲ್ಲವಂತೆ!

ಹೌದು, ನೀವು ಓದುತ್ತಿರುವುದು ನಿಜ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಜೆಡ್ಡಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ 'ರೆಡ್ ಸೀ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್'ನಲ್ಲಿ (Red Sea Film Festival) ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್, ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದವರ ಜೊತೆ ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ತಮ್ಮ ದಿನಚರಿ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, "ನನ್ನ ಜೀವನ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮನೆ ಅಷ್ಟೇ" ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

"ನನ್ನದು ಬರೀ ಮನೆ ಟು ಶೂಟಿಂಗ್ ಲೈಫ್"

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್, "ಕಳೆದ 25 ರಿಂದ 26 ವರ್ಷಗಳಾಗಿವೆ, ನಾನು ಡಿನ್ನರ್‌ಗಾಗಿ ಎಲ್ಲೂ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ದಿನಚರಿ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದರೆ, ಮನೆಯಿಂದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್‌ಗೆ ಹೋಗುವುದು, ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಬರುವುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಊರಿನಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಮನೆಯಿಂದ ಏರ್‌ಪೋರ್ಟ್‌ಗೆ, ಏರ್‌ಪೋರ್ಟ್‌ನಿಂದ ಹೋಟೆಲ್‌ಗೆ ಮತ್ತು ಹೋಟೆಲ್‌ನಿಂದ ಈವೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಾಟ್‌ಗೆ. ಇದೇ ನನ್ನ ಜೀವನ. ಇದರಾಚೆಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸುತ್ತಾಡುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ತಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ರೂಟೀನ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಳೆಎಳೆಯಾಗಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಇಷ್ಟೊಂದು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬದುಕುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ವಿಷಯವೇ ಸರಿ.

ಸಲ್ಲು ಆಪ್ತವಲಯದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಕೇವಲ 4-5 ಜನ ಮಾತ್ರ!

ಇನ್ನು ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಆಪ್ತರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಲ್ಮಾನ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್, ತಮ್ಮ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಂಬುತ್ತಾರಂತೆ. "ನನ್ನ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ನಾನು ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆಯೇ ಇದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ನನ್ನ ಲೈಫ್‌ನಿಂದ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರುವುದು ಕೇವಲ 4 ರಿಂದ 5 ಜನ ಮಾತ್ರ. ಇವರು ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ತಮ್ಮ ಇನ್ನರ್ ಸರ್ಕಲ್ (Inner Circle) ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರೈವೆಸಿಗಿಂತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರೀತಿಯೇ ಮುಖ್ಯ:

ಸ್ಟಾರ್‌ಗಿರಿ ಬಂದರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ವಿಚಾರ. ಈ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಲ್ಮಾನ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ತಮಗೆ ಸಿಗುವ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವದ ಮುಂದೆ ಪ್ರೈವೆಸಿ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. "ನನಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಸುತ್ತಾಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಬೇಸರವಿಲ್ಲ. ಜನ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿಯುತ್ತೇನೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋಮಾರಿ ಆಗುತ್ತೇನೆ (Complacent), ಆದರೆ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ಡಮ್ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನಾನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ 'ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಗಾಲ್ವಾನ್':

ಇದೇ ವೇಳೆ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರು 'ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಗಾಲ್ವಾನ್' (Battle of Galwan) ಎಂಬ ವಾರ್ ಡ್ರಾಮಾ (ಯುದ್ಧ ಆಧಾರಿತ) ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ನಡುವೆ ಗಾಲ್ವಾನ್ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಎಳೆಎಳೆಯಾಗಿ ತೋರಿಸಲಿದೆಯಂತೆ. ಅಪೂರ್ವ ಲಖಿಯಾ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, 'ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಫಿಯರ್‌ಲೆಸ್ 3' ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದ ಅಧ್ಯಾಯವೊಂದನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತಯಾರಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಅಬ್ಬರಿಸುವ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್, ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಶೂಟಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮನೆಯೇ ಗತಿ ಎಂಬಂತೆ ಶಿಸ್ತಿನ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಊಟವನ್ನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಅವರ ಮಾತು, ಸ್ಟಾರ್‌ಗಳ ಜೀವನ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಕಂಡಷ್ಟು ಬಣ್ಣಬಣ್ಣವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ.