- ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಹೀಗೆ ಆಗುತ್ತಾ?, ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸ್ಬೇಡಿ.. ಅದು ಈ 5 ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕಾಯಿಲೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆ!
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಹೀಗೆ ಆಗುತ್ತಾ?, ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸ್ಬೇಡಿ.. ಅದು ಈ 5 ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕಾಯಿಲೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆ!
Health Tips Kannada: ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಈ ದೈಹಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಆಂತರಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಕೈಗನ್ನಡಿ. ಪದೇ ಪದೇ ಹೀಗಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದು ಅಪಾಯದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ! ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಲೆ ಸುತ್ತಲು ಅಸಲಿ ಕಾರಣಗಳೇನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ.
ಇದರ ಹಿಂದಿರುವ ಗಂಭೀರ ಕಾರಣಗಳು
ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಸುತ್ತಿದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಣ್ಣು ಮಸಕಾಗುವುದು, ಕಾಲುಗಳು ತಡಬಡಾಯಿಸುವುದು ಅಥವಾ ದೇಹದ ಸಮತೋಲನ ತಪ್ಪಿದಂತಾಗುವುದು ಹಲವರ ಅನುಭವ. ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಇದನ್ನು "ನಿದ್ದೆ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ" ಅಥವಾ "ಸುಸ್ತು ಇರಬಹುದು" ಎಂದು ಸುಮ್ಮನಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಉಂಟಾಗುವ ಈ ತಲೆಸುತ್ತು (Dizziness) ಕೇವಲ ಸುಸ್ತಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು. ಇದು ಏಕೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದರ ಹಿಂದಿರುವ ಗಂಭೀರ ಕಾರಣಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಲೆಸುತ್ತು ಬರಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು
ಆರ್ಥೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಹೈಪೋಟೆನ್ಷನ್ (Orthostatic Hypotension)
ನಾವು ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ದಿಢೀರನೆ ಮಂಚದಿಂದ ಎದ್ದು ಕುಳಿತಾಗ, ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ರಕ್ತವು ಕಾಲುಗಳತ್ತ ಧಾವಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮೆದುಳಿಗೆ ಕ್ಷಣಕಾಲ ರಕ್ತದ ಹರಿವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ತಲೆಸುತ್ತು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ (Dehydration)
ರಾತ್ರಿ 7-8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೀರು ಕುಡಿಯದೆ ಮಲಗಿರುತ್ತೇವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಗಲಿನಲ್ಲೂ ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸವಿದ್ದರೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀರಿನಂಶ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಮೆದುಳಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ರಕ್ತಹೀನತೆ (Anemia)
ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ರಕ್ತಕಣಗಳ ಅಥವಾ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಕೊರತೆ ಇದ್ದಾಗ ಮೆದುಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಮ್ಲಜನಕ (Oxygen) ಪೂರೈಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ತೀವ್ರ ನಿಶ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ತಲೆಸುತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಲೋ ಶುಗರ್ (Low Blood Sugar)
ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಮಧುಮೇಹದ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ಕುಸಿಯಬಹುದು (Hypoglycemia). ಇದರಿಂದ ತಲೆಸುತ್ತಿನ ಜೊತೆಗೆ ಕೈಕಾಲು ನಡುಕ ಮತ್ತು ಬೆವರು ಬರಬಹುದು.
ಬಿ12 ವಿಟಮಿನ್ ಕೊರತೆ
ನರಗಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಇದರ ಕೊರತೆಯು ನರಮಂಡಲದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿ, ದೇಹದ ಸಮತೋಲನ ತಪ್ಪುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಒಳಕಿವಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ (Inner Ear Issues)
ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ ಕಿವಿಯ ಒಳಗಿನ ದ್ರವ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ಅಥವಾ ಏರುಪೇರಾದಾಗ 'ವರ್ಟಿಗೋ' (Vertigo) ನಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಯಾವಾಗ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು? (Warning Signs)
ತಲೆಸುತ್ತಿನ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳಿದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ
ತೀವ್ರವಾದ ತಲೆನೋವು ಮತ್ತು ವಾಂತಿ.
ಎದೆ ನೋವು ಅಥವಾ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ.
ಮಾತನಾಡಲು ಕಷ್ಟವಾಗುವುದು ಅಥವಾ ಮಸುಕಾದ ದೃಷ್ಟಿ.
ಕೈಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಜುಮುಗುಟ್ಟುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳು.
ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕ್ರಮಗಳು (Simple Remedies)
ನಿಧಾನವಾಗಿ ಏಳಿ: ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಮೊದಲು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೊರಳಿ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ನಿಮಿಷದ ನಂತರವಷ್ಟೇ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಾಲೂರಿ ನಿಲ್ಲಿ.
ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು: ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ರಾತ್ರಿಯ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರ: ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶ (Iron) ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ಗಳಿರುವ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿ. ರಾತ್ರಿ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಮಲಗಬೇಡಿ.
ವ್ಯಾಯಾಮ: ಕುತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಿನ ಸರಳ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು ತಲೆಸುತ್ತನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
