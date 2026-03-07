Kannada

ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಬಳಕೆ

ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನ ಕೇವಲ ಅಡುಗೆಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಪುರಾತನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

health-life Mar 07 2026
Author: Ashwini HR Image Credits:AI Generated
Kannada

ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯ ಪ್ರಭಾವ

ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಪುರಾತನ ನಾಗರಿಕತೆಗಳಾದ ಈಜಿಪ್ಟ್, ಗ್ರೀಕ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದರು.

Image credits: Getty
Kannada

ಅಲಿಸಿನ್ ಸಂಯುಕ್ತ

ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ 'ಅಲಿಸಿನ್' ಎಂಬ ಸಂಯುಕ್ತವು ಅದರ ತೀಕ್ಷ್ಣ ವಾಸನೆಗೆ ಕಾರಣ. ಈ ವಾಸನೆಯು ನಿದ್ದೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಟದ ಹಾದಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು, ಉಸಿರಾಟ ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ.

Image credits: stockPhoto
Kannada

ಗಾಳಿ ಶುದ್ಧೀಕರಣ

ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೋಣೆಯ ದುರ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಏರ್ ಫ್ರೆಶ್‌ನರ್ ಆಗಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

Image credits: stockPhoto
Kannada

ಕೆಟ್ಟ ಆತ್ಮಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ

ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಆತ್ಮಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ.

Image credits: Getty
Kannada

ಈಗಲೂ ಇದೆ ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯ

ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಜನರು ಕಿಟಕಿ, ಬಾಗಿಲು ಅಥವಾ ಹಾಸಿಗೆಯ ಬಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯ ಎಸಳನ್ನು ಇಡುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ.

Image credits: unsplash

30ರ ಬಳಿಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಈ 10 ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಲೇಬಾರ್ದು

ಈ 7 ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ನಿಮ್ಮ ನಿದ್ದೆಯನ್ನ ಹಾಳುಮಾಡ್ತವೆ

Heart Health:ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದ ಈ ನಿಮ್ಮಅಭ್ಯಾಸ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ, ಎಚ್ಚರ!

ಮೂಡ್ ಕೆಟ್ಟಿದೆಯಾ? 60 ಸಕೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ Mood ಬದಲಿಸುವ ಸಿಂಪಲ್ ಟಿಪ್ಸ್