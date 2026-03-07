ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನ ಕೇವಲ ಅಡುಗೆಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಪುರಾತನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಪುರಾತನ ನಾಗರಿಕತೆಗಳಾದ ಈಜಿಪ್ಟ್, ಗ್ರೀಕ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದರು.
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ 'ಅಲಿಸಿನ್' ಎಂಬ ಸಂಯುಕ್ತವು ಅದರ ತೀಕ್ಷ್ಣ ವಾಸನೆಗೆ ಕಾರಣ. ಈ ವಾಸನೆಯು ನಿದ್ದೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಟದ ಹಾದಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು, ಉಸಿರಾಟ ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ.
ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೋಣೆಯ ದುರ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಏರ್ ಫ್ರೆಶ್ನರ್ ಆಗಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಆತ್ಮಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ.
ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಜನರು ಕಿಟಕಿ, ಬಾಗಿಲು ಅಥವಾ ಹಾಸಿಗೆಯ ಬಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯ ಎಸಳನ್ನು ಇಡುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ.
