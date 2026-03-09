Kitchen Garden: 6 ಇಂಚಿನ ಪಾಟಲ್ಲಿ ಶುಂಠಿ-ಮೆಣಸು ಬೆಳೆಸಿ, ಬುಟ್ಟಿ ತುಂಬಾ ಫಸಲು ಪಡೀರಿ!
Kitchen Gardenನಲ್ಲಿ ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಎರಡೂ ಗಿಡಗಳು ಕಡಿಮೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಕೇವಲ 6 ಇಂಚಿನ ಪಾಟಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡೂ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಶುಂಠಿ, ಮೆಣಸು
ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಎರಡನ್ನೂ ಒಂದೇ ಪಾಟಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಶುಂಠಿ ಭೂಮಿಯೊಳಗೆ ಬೆಳೆದರೆ, ಮೆಣಸಿನ ಗಿಡ ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದೇ ಪಾಟಲ್ಲಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಜಾಗ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಿಚನ್ ಗಾರ್ಡನ್ನಲ್ಲಿ 6 ಇಂಚಿನ ಪಾಟ್ ಬಳಸಿ ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಮೆಣಸನ್ನು ನೆಡಿ. ಇದನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು ಎಂದು ನೋಡೋಣ.
6 ಇಂಚಿನ ಪಾಟ್ ಬೇಕು
ಮೊದಲಿಗೆ, ನೀರು ಹರಿದುಹೋಗಲು ತೂತಿರುವ 6 ಇಂಚಿನ ಪಾಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಪಾಟ್ನ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ 2 ಇಂಚಿನಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಮರಳು ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲುಗಳ ಪದರ ಹಾಕಿ. ನಂತರ, ಮಣ್ಣು, ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರ (ವರ್ಮಿಕಾಂಪೋಸ್ಟ್) ಮತ್ತು ತೆಂಗಿನ ನಾರಿನ ಪುಡಿ (ಕೋಕೋಪೀಟ್) ಸಮಾನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ. ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಪಾಟ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ, ಮೇಲಿನಿಂದ 1 ಇಂಚು ಜಾಗ ಬಿಡಿ. ಈಗ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಶುಂಠಿ ತುಂಡನ್ನು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತಿ ನೆಡಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮೆಣಸಿನ ಗಿಡ ನೆಡಿ.
ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಪಾಟ್ ಇಡಿ
ಪಾಟ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ದಿನ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ನಂತರ, ಅದನ್ನು ಬಿಸಿಲು ಬೀಳುವ ಜಾಗಕ್ಕಿರಿಸಿ. ಮೆಣಸು ಮತ್ತು ಶುಂಠಿ ಎರಡೂ ಬೆಳೆಯಲು ದಿನಕ್ಕೆ 4-5 ಗಂಟೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಮನೆಯೊಳಗೆ (ಇಂಡೋರ್) ಖಂಡಿತ ಇಡಬೇಡಿ.
ಪಾಟಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ತೇವಾಂಶ
ಪಾಟ್ನಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಇರಬೇಕು, ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಇರಬಾರದು. ಅತಿಯಾದ ನೀರು ಹಾಕಿದರೆ ಶುಂಠಿ ಕೊಳೆಯಬಹುದು. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು.
ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಗೊಬ್ಬರ .ತಯಾರಿಸಿ
40-50 ದಿನದಲ್ಲಿ ಮೆಣಸು ರೆಡಿ
ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 40-50 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೀಳಲು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಶುಂಠಿ ತಯಾರಾಗಲು 3-4 ತಿಂಗಳು ಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಒಂದೇ ಪಾಟ್ನಿಂದ ನೀವು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ತಾಜಾ ಮೆಣಸು ಮತ್ತು ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಿಚನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ.
