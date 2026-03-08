Saffron milk during pregnancy myths: ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದ ಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಕೇಳಿಬರುವ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಲಹೆಯೆಂದರೆ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೇಸರಿ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿಯುವುದು. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಹುಟ್ಟುವ ಮಗು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವಿನಂತೆ ಬೆಳ್ಳಗೆ, ಸುಂದರವಾಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ತಲೆತಲಾಂತರದ ನಂಬಿಕೆ. ಆದರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ?
ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದ ಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಮನೆಯವರು, ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರು ನೂರಾರು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಹಾರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಲೆತಲಾಂತರಗಳಿಂದ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ಮಾತು ಎಂದರೆ "ದಿನವೂ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೇಸರಿ (Saffron) ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿದರೆ ಹುಟ್ಟುವ ಮಗು ಬೆಳ್ಳಗೆ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ."
ಆದರೆ ಇದು ನಿಜವೇ? ಈ ಬಗ್ಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರವೇನು ಹೇಳುತ್ತದೆ? ಪ್ರಮುಖ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಿಸ್ಟ್ ಡಾ. ಪೂಜಾ ಶ್ರೀ ಅವರು ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಬಣ್ಣವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸೋದು ಕೇಸರಿನಾ?
ಡಾ. ಪೂಜಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಮಗುವಿನ ಚರ್ಮದ ಬಣ್ಣ, ಕಣ್ಣಿನ ಬಣ್ಣ ಅಥವಾ ಮುಖದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪೋಷಕರಿಂದ ಬರುವ ಜೀನ್ಗಳ (Genetics) ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಮಗುವಿನ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಮೊದಲ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ನಂತರ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಾಲು, ಕೇಸರಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಯಾವುದೇ ಆಹಾರದಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಕೇಸರಿ ಸೇವಿಸಿದರೂ, ಅದು ಮಗುವಿನ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಮೆಲನಿನ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಬದಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಕೇಸರಿ ಸೇವನೆಯ ನಿಜವಾದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು?
ಮಗುವಿನ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗದಿದ್ದರೂ, ಗರ್ಭಿಣಿಯ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕೇಸರಿ ಕೆಲವು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕೇಸರಿಯನ್ನು ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಐದನೇ ತಿಂಗಳ ನಂತರವಷ್ಟೇ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಸೇವಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.
ಒತ್ತಡ ನಿವಾರಕ: ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಮಾನಸಿಕ ಆತಂಕ ಮತ್ತು 'ಮೂಡ್ ಸ್ವಿಂಗ್ಸ್' ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಇದು ಸಹಕಾರಿ.
ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ: ಇದು ಜೀರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆ: ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ ಹಾಲಿನೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಸರಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಪ್ರಶಾಂತವಾದ ನಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಗಮನಿಸಿ: ಕೇಸರಿ ಅತಿಯಾಗಿ ಸೇವಿಸಬಾರದು. ದಿನಕ್ಕೆ 2-3 ಎಸಳುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸಿದರೆ ಗರ್ಭಕಂಠದ ಸಂಕೋಚನ (Uterine contractions) ಉಂಟಾಗುವ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಕಡ್ಡಾಯ.
ಹಾಲಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ
ಹಾಲು ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೆ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಹಾರ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮಗುವಿನ ಮೂಳೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ. ಹಾಲು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಮಗು ಬೆಳ್ಳಗಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಅದು ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕವಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬುವುದು ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮ.
ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಬದಲಾಗಲಿ
ಮಗುವಿನ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ನಾವು ನೀಡುವ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಮಗುವಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯ ಕಡೆಗೆ ಹರಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಎಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು, ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ, ನಿಯಮಿತ ತಪಾಸಣೆ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡವಿಲ್ಲದ ಮನಸ್ಥಿತಿ. ಬಣ್ಣ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ಬಾಹ್ಯ ಸೌಂದರ್ಯ, ಆದರೆ ಆರೋಗ್ಯವೇ ಜೀವನದ ನಿಜವಾದ ಸಂಪತ್ತು.
ಶುದ್ಧವಾದ ಕೇಸರಿ ಗುರುತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಬೆರಕೆ ಕೇಸರಿಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಇದನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ತುಂಬಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು.
ಬಣ್ಣದ ಪರೀಕ್ಷೆ: ಒಂದು ಎಸಳು ಕೇಸರಿ ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ಅಥವಾ ಹಾಲಿಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ, ಅದು ತಕ್ಷಣವೇ ಗಾಢ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಬಾರದು. ಶುದ್ಧವಾದ ಕೇಸರಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬಿಡುತ್ತದೆ.
ವಾಸನೆ ಮತ್ತು ರುಚಿ: ಶುದ್ಧ ಕೇಸರಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸುಗಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅದರ ರುಚಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಹಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
Disclaimer: ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿವಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ಇದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆ ಅಥವಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಆರೋಗ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.