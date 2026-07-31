ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯವೇ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಶಕ್ತಿ. ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಅಸಹಜತೆ ಕಂಡುಬಂದರೂ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದು ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುವುದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನೆನಪಿಡಿ, ಹೃದಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇರಲಿ ಎಚ್ಚರ!
ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಲಯ ತಪ್ಪುತ್ತಿದೆಯೇ? ಓಟದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ 'ಅರಿತ್ಮಿಯಾ' ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರಿ!
ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಓಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ, ಬದಲಾದ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಿಲ್ಲದ ಬದುಕಿನ ನಡುವೆ ನಮ್ಮ ದೇಹ ನೀಡುವ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ‘ಫಡಫಡ’ ಎನ್ನುವ ಸಂವೇದನೆ ಅಥವಾ ಹಠಾತ್ ಏರುವ ಹೃದಯದ ಬಡಿತವನ್ನು ನಾವು ಕೇವಲ ‘ಕಾಫಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು’ ಅಥವಾ ‘ಕೆಲಸದ ಟೆನ್ಷನ್’ ಎಂದು ಸಬೂಬು ಹೇಳಿ ಸುಮ್ಮನಾಗುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಲಯ ತಪ್ಪುತ್ತಿರುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯಾಗಿರಬಹುದು!
ಏನಿದು ಅರಿತ್ಮಿಯಾ?
ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಒಳಗಿರುವ ‘ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್’ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾದಾಗ ‘ಅರಿತ್ಮಿಯಾ’ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಹೃದಯದ ಬಡಿತ ತುಂಬಾ ವೇಗವಾಗಬಹುದು (ಟ್ಯಾಕಿಕಾರ್ಡಿಯಾ), ತುಂಬಾ ನಿಧಾನವಾಗಬಹುದು (ಬ್ರಾಡಿಕಾರ್ಡಿಯಾ) ಅಥವಾ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿ ಬಡಿಯಬಹುದು. ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ (WHO) ಪ್ರಕಾರ, ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಂತೂ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ದೊಡ್ಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿವೆ.
ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಲೈಫ್ಸ್ಟೈಲ್ ಬದಲಾದಂತೆ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ:
ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಎದೆ ಬಡಿತ ಜೋರಾಗುವುದು.
ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತಿದಾಗ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ನಡೆದಾಗ ವಿಪರೀತ ಆಯಾಸವಾಗುವುದು.
ತಲೆಸುತ್ತು ಅಥವಾ ಆಗಾಗ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿದಂತೆ ಆಗುವುದು.
ಉಸಿರಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಲ್ಲಿ ಶೇ. 60ರಷ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅರಿತ್ಮಿಯಾ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಭವವಿರುತ್ತದೆ.
ಪೇಸ್ಮೇಕರ್: ಅಂದು ಮತ್ತು ಇಂದು
ಹೃದಯದ ಬಡಿತವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ದಶಕಗಳಿಂದ ‘ಪೇಸ್ಮೇಕರ್’ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಿಂದೆಲ್ಲಾ ಎದೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಚರ್ಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಮೇಕರ್ ಅಳವಡಿಸಿ, ತಂತಿಗಳ (ಲೀಡ್ಸ್) ಮೂಲಕ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದು ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಉಬ್ಬು ಅಥವಾ ಗಾಯದ ಗುರುತನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸೋಂಕಿನ ಭಯವೂ ಇರುತ್ತಿತ್ತು.
ಆದರೆ, ಇಂದಿನ ಹೈಟೆಕ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯೂ ‘ಲೈಫ್ಸ್ಟೈಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ’ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಬಂದಿರುವ ‘ಲೀಡ್ಲೆಸ್ ಪೇಸ್ಮೇಕರ್’ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಆವಿಷ್ಕಾರ. ಇದು ತಂತಿ ರಹಿತವಾಗಿದ್ದು, ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕಾಲಿನ ರಕ್ತನಾಳದ ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ ಹೃದಯದೊಳಗೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಗುರುತು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ರೋಗಿಗಳು ಬೇಗನೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಮರಳಬಹುದು
ತಜ್ಞರ ಕಿವಿಮಾತು
ಅಬಾಟ್ನ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರು ಹೇಳುವಂತೆ, "ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಎನ್ನುವುದು ರೋಗಿಯ ದೈನಂದಿನ ಬದುಕಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಾರದು. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಈಗ ರೋಗವನ್ನು ಬೇಗ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ನೆರವಾಗುತ್ತಿವೆ."
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಪೋಲೊ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹಿರಿಯ ಹೃದಯ ತಜ್ಞರಾದ ಡಾ. ಅಭಿಜಿತ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರು ಹೇಳುವಂತೆ, "ಇಂದಿನ ಕಾಲದ ರೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ, ಕಡಿಮೆ ಅಪಾಯವಿರುವ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಲೀಡ್ಲೆಸ್ ಪೇಸ್ಮೇಕರ್ಗಳು ಅಂತಹವರಿಗೆ ವರದಾನ. ಇದು ಆರಾಮದಾಯಕ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ."
ಕೊನೆಯ ಮಾತು
ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯವೇ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಶಕ್ತಿ. ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಅಸಹಜತೆ ಕಂಡುಬಂದರೂ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದು ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುವುದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನೆನಪಿಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಲಯ ಸುಗಮವಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಜೀವನದ ಸಂಗೀತ ಇಂಪಾಗಿರುತ್ತದೆ!