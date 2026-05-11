ಹಿಟ್ಟು ಕಲೆಸುವಾಗ ಈ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ.. ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ ಮೃದುವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ
Jowar roti ನಿಮ್ಮ ಜೋಳ ರೊಟ್ಟಿ ಮುರಿಯುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಹಿಟ್ಟು ಕಲೆಸುವಾಗ ಈ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ.. ಆಗ ನಿಮಗೆ ರೊಟ್ಟಿ ಲಟ್ಟಿಸುವಾಗ ಬಿರುಕುಗಳಿಲ್ಲದ, ಮೃದುವಾದ ಜೋಳ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡಬಹುದು.
ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ
ಗ್ಲುಟನ್ ರಹಿತ ಜೋಳದ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ರೊಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸ. ಹಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗ್ಲುಟನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ರೊಟ್ಟಿಗಳು ಬಿರುಕು ಬಿಡುತ್ತವೆ. ನೀವು ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ, ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೃದುವಾದ ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು, ಇದು ಮೃದುವಾದ ಚಪಾತಿಗಳಿಗಿಂತ ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂಚುಗಳನ್ನು ಬಿರುಕು ಬಿಡದೆ ಹೋಟೆಲ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಈ ಸಣ್ಣ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ.
ಮೃದುವಾದ ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ
ಮೃದುವಾದ ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡಲು, ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕುದಿಯುವ ಬಿಸಿ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಬೇಕು. ಇದು ಹಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಂಟು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ ಬಿರುಕು ಬಿಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಹೀಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ
ಬಿಸಿ ನೀರಿಗೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಅದನ್ನು ಒಂದು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾದ ನಂತರ, ಕನಿಷ್ಠ 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾದಿ. ಹಿಟ್ಟು ಮೃದುವಾಗಿದ್ದಷ್ಟೂ ರೊಟ್ಟಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ರೊಟ್ಟಿ ಲಟ್ಟಿಸುವಾಗ, ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಣ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಇದು ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿ
ರೊಟ್ಟಿ ಯನ್ನು ಪ್ಯಾನ್ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿದ ನಂತರ, ಒದ್ದೆಯಾದ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ರೊಟ್ಟಿ ಒಣಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ರೊಟ್ಟಿ ಅನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಧ್ಯಮದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಬೇಕು. ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿದರೆ ರೊಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
