Liver Cirrhosis: ಲಿವರ್ ಸಿರೋಸಿಸ್ ಇದ್ರೆ ಈ 7 ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಲೇಬೇಡಿ!
Foods to Avoid for Liver Health: ಲಿವರ್ ಸಿರೋಸಿಸ್ ಗಂಭೀರವಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಲಿವರ್ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಯಕೃತ್ತಿನ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಸತ್ತು, ಲಿವರ್ ಕುಗ್ಗಿಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅತಿಯಾದ ಮದ್ಯಪಾನ, ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ವೈರಸ್ ಸೋಂಕು, ಹಾಗೂ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು.
110
Image Credit : Getty
ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು
ಲಿವರ್ ಸಿರೋಸಿಸ್ ಒಂದು ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಲಿವರ್ನ ಜೀವಕೋಶಗಳು ನಾಶವಾಗಿ, ಅದು ಕುಗ್ಗಲು ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಅತಿಯಾದ ಕುಡಿತ, ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ, ಸಿ ವೈರಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು.
210
Image Credit : Getty
ಯಾವಾಗ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು?
ಆಲ್ಕೊಹಾಲಿಕ್ ಮತ್ತು ನಾನ್-ಆಲ್ಕೊಹಾಲಿಕ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಲಿವರ್ ಸಿರೋಸಿಸ್ ಬರಬಹುದು. ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಸಿರೋಸಿಸ್ನಿಂದಾದ ಹಾನಿ ಶಾಶ್ವತ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮದಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು.
310
Image Credit : Getty
ದೂರವಿಡಬೇಕಾದ ಆಹಾರ
ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಕ್ರಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ, ಕೆಲವು ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಬಿಡುವುದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ನಿಮಗೆ ಲಿವರ್ ಸಿರೋಸಿಸ್ ಇದ್ದರೆ, ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ದೂರವಿಡಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
410
Image Credit : Getty
ಹೆಚ್ಚು ಸೋಡಿಯಂ ಇರುವ ಆಹಾರ
ಹೆಚ್ಚು ಸೋಡಿಯಂ ಇರುವ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಬಿಡಬೇಕು. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಉಳಿದರೆ, ಸಿರೋಸಿಸ್ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ದ್ರವ ಶೇಖರಣೆಯಾಗಿ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಊತ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಟಿನ್ ಸೂಪ್, ಚಿಪ್ಸ್, ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ತಿಂಡಿಗಳು, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ, ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ನೂಡಲ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ.
510
Image Credit : Getty
ಮದ್ಯಪಾನ
ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಮದ್ಯಪಾನ ಕೂಡ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಲಿವರ್ ಕೋಶಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಫೈಬ್ರೋಸಿಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಲಿವರ್, ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳಿಗಿಂತ ಮದ್ಯವನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಲು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶಗಳು ಶೇಖರಣೆಯಾಗಿ, ಉರಿಯೂತ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
610
Image Credit : Getty
ಕರಿದ ಆಹಾರಗಳು
ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಸ್, ಪಕೋಡ, ಸಮೋಸ, ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಬರ್ಗರ್ಗಳಂತಹ ಕರಿದ ಆಹಾರಗಳು ಲಿವರ್ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರ ಹಾಕುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ಗಳು ಕೊಬ್ಬು ಶೇಖರಣೆ, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಉರಿಯೂತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿ ಸಿರೋಸಿಸ್ ಹಾನಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಆಹಾರಗಳು ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ.
710
Image Credit : Getty
ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಮಾಂಸ
ಕೆಂಪು ಮಾಂಸ (ಬೀಫ್, ಮಟನ್, ಹಂದಿಮಾಂಸ) ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಮಾಂಸ (ಸಾಸೇಜ್, ಕಬಾಬ್) ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಷ್ಟ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕೊಬ್ಬು ಮತ್ತು 'ಹೀಮ್ ಐರನ್' ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ಇದು ಲಿವರ್ನಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅಧಿಕ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿ, ಲಿವರ್ ಮೇಲೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತದೆ.
810
Image Credit : Getty
ಇವು ಸೋಂಕಿನ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ
ಚಿಪ್ಪುಮೀನು (ಸಿಂಪಿ, ಸೀಗಡಿ) ಮತ್ತು ಬೇಯಿಸದ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಸೋಂಕಿನ ಮೂಲವಾಗಬಹುದು. ಇವುಗಳಿಂದ 'ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಪೆರಿಟೋನಿಟಿಸ್' ಅಥವಾ 'ಸೆಪ್ಸಿಸ್' ಉಂಟಾಗಬಹುದು, ಇದು ಸಿರೋಸಿಸ್ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡುವ ಲಿವರ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚು. ಮಾಂಸವನ್ನು 165°F (74°C) ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿ ತಿನ್ನಿ.
910
Image Credit : Getty
ಸೋಡಾ, ಮಿಠಾಯಿ, ಪೇಸ್ಟ್ರಿ, ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳು
ಸೋಡಾ, ಸಿಹಿತಿಂಡಿ, ಪೇಸ್ಟ್ರಿ, ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳು (ಬಿಳಿ ಅಕ್ಕಿ, ಮೈದಾ ಬ್ರೆಡ್) ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರತಿರೋಧ ಮತ್ತು ನಾನ್-ಆಲ್ಕೊಹಾಲಿಕ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೈ-ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ ಕಾರ್ನ್ ಸಿರಪ್ನಲ್ಲಿರುವ ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ ನೇರವಾಗಿ ಲಿವರ್ ಕೋಶಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿ ಫೈಬ್ರೋಸಿಸ್ಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಧುಮೇಹದ ಅಪಾಯವನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
1010
Image Credit : Getty
ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು
ಹಾಲು, ಬೆಣ್ಣೆ, ಪನೀರ್, ತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಕೆನೆಭರಿತ ಚೀಸ್ನಂತಹ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಲಿವರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ತುಂಬುತ್ತವೆ. ಇದು ಪಿತ್ತಕೋಶದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಗಳಾಗುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಉರಿಯೂತಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.
Latest Videos