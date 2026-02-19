ಕೇವಲ ಇದೊಂದು ಹಣ್ಣು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡುತ್ತಾ? AIIMS ತಜ್ಞರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕಣ್ತೆರೆಸುತ್ತೆ
Heart Health Tips: ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಇಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ಹಣ್ಣು ಅಥವಾ ತರಕಾರಿ ರಾಮಬಾಣ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಏಮ್ಸ್ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯೆ ಡಾ. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸೆಹ್ರಾವತ್ ಅವರು ಈ ಕುರಿತು ಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಓದಿ..
ಕೇವಲ ಒಂದು ಹಣ್ಣು ಅಥವಾ ತರಕಾರಿ
ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಹಣ್ಣು ಅಥವಾ ತರಕಾರಿ ಇದೆಯೇ? ಇಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಏಮ್ಸ್ (AIIMS)ನಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ವೈದ್ಯರಾದ ಡಾ. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸೆಹ್ರಾವತ್ ಅವರು ಮಹತ್ವದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಒಂದು ಹಣ್ಣು ಅಥವಾ ತರಕಾರಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಅಥವಾ ಮೆದುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬುವವರಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಕಣ್ತೆರೆಸುವಂತಿದೆ.
ವೈದ್ಯರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಏನು?
ಡಾ. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಇತ್ತೀಚಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, "ಹೃದಯಾಘಾತ (Heart Attack) ಅಥವಾ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು (Brain Stroke) ಅಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜಾದುವಿನ ಹಣ್ಣು ಅಥವಾ ತರಕಾರಿ ಇಲ್ಲ," ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವು 'ಮಲ್ಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್' (Multi-factorial) ಕಾಯಿಲೆಗಳಾಗಿದ್ದು, ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಅಂಶಗಳು
ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯವು ಕೇವಲ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ.
ದೈನಂದಿನ ದಿನಚರಿ: ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ದಿನದ ರೂಟಿನ್ ಹೇಗಿದೆ?
ಒತ್ತಡ ನಿರ್ವಹಣೆ: ನೀವು ಎಷ್ಟು ಆತಂಕ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೀರಿ?
ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ: ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಇವೆಯೇ?
ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ: ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಯಾಮ, ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಏರೋಬಿಕ್ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗಿವೆ?
ಕೇವಲ ಹಣ್ಣುಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಬಾರದು?
ಈ ರೋಗಗಳು ಮಲ್ಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ಕೇವಲ ಉತ್ತಮ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಸಾಲದು. ಧೂಮಪಾನ, ಮದ್ಯಪಾನದಂತಹ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಕೂಡ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. "ದಿನಕ್ಕೆ ನಿಮಗಾಗಿ ನೀವು ಕನಿಷ್ಠ 5 ನಿಮಿಷ ಸಮಯ ಮೀಸಲಿಡುತ್ತೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ನಿದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೇ? ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಹಣ್ಣಿನ ಹುಡುಕಾಟ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ," ಎಂದು ಡಾ. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದು ಹಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬನೆ ಸರಿಯಲ್ಲ
ರಕ್ತದೊತ್ತಡ (BP), ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮತ್ತು ಹೃದಯಾಘಾತದಂತಹ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಇಡೀ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ತರುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವೇ ಹೊರತು, ಕೇವಲ ಒಂದು ಹಣ್ಣು ಅಥವಾ ತರಕಾರಿಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ.
