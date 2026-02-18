Walking: ಊಟದ ನಂತರ 15 ನಿಮಿಷ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಾಗುವ ಪವಾಡ ನೋಡಿ!
Walking after meals: ಊಟ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೇವಲ 15 ನಿಮಿಷ ನಡೆದರೆ ಸಾಕು, ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಕಡಿಮೆ ಸಮಯ ನಡೆದರೂ, ದೇಹದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವೈದ್ಯರು.
ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೂರ
ಗ್ಯಾಸ್, ಅಸಿಡಿಟಿಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೂರ
ಊಟದ ನಂತರ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ ಜಠರ ಮತ್ತು ಕರುಳುಗಳು ಉತ್ತೇಜಿತವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಆಹಾರ ಬೇಗನೆ ಜೀರ್ಣವಾಗಿ, ಗ್ಯಾಸ್, ಅಸಿಡಿಟಿಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ಊಟದ ನಂತರ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವೇಳೆ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅನ್ನು ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದು ಟೈಪ್-2 ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿ. ಜೊತೆಗೆ, ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆ (Metabolism) ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಲು ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿದ್ದೆಗೆ ಸಹಕಾರಿ
ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಊಟದ ನಂತರ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ (LDL) ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು (BP) ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿ ಊಟದ ನಂತರ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ, ಸೆರೊಟೋನಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿದ್ದೆಗೆ ಸಹಕಾರಿ.
ಗಮನಿಸಿ: ಊಟದ ನಂತರ ಓಡಬೇಡಿ, ನಿಧಾನವಾಗಿ 10-15 ನಿಮಿಷ ನಡೆಯಿರಿ. ಊಟವಾದ 5-10 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ವಾಕಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
