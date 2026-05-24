ಈ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ನವರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚು! ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ರಿವೀಲ್
Blood group and stroke risk: ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕೇವಲ ರಕ್ತ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಆರೋಗ್ಯದ ದಿಕ್ಸೂಚಿಯೂ ಹೌದು! ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆಯೊಂದು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಬರುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚು ಎಂಬ ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಷಯ ಹೊರಹಾಕಿದೆ.
ಯಾವ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ನವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯವಿದೆ?
ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ರಕ್ತದಾನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲ; ಅದು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ರಹಸ್ಯವನ್ನೂ ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ! ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ನಮ್ಮ ರಕ್ತದ ಗುಂಪು ನಮಗೆ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು (Stroke) ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬಲ್ಲದು. ಹಾಗಾದರೆ, ಯಾವ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ನವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯವಿದೆ? ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕಂಡುಕೊಂಡ ಆ ಶಾಕಿಂಗ್ ಸತ್ಯ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
ಸಂಶೋಧನೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ?
2022ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, 'A' ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ 60 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು (Stroke) ಬರುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಮೇರಿಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸುಮಾರು 17,000 ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ರೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು 6 ಲಕ್ಷ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಡೇಟಾವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದಾಗ ಈ ವಿಷಯ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮತ್ತು ಅಪಾಯದ ಪ್ರಮಾಣ
A ಗ್ರೂಪ್: ಇತರೆ ರಕ್ತದ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಇವರಿಗೆ 60 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ 16% ಹೆಚ್ಚು.
B ಗ್ರೂಪ್: ಇವರಿಗೆ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಳಿದವರಿಗಿಂತ 11% ಹೆಚ್ಚು.
O ಗ್ರೂಪ್: ಈ ಗುಂಪಿನವರಿಗೆ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಬರುವ ಅಪಾಯ ಉಳಿದವರಿಗಿಂತ 12% ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ.ಅಂದರೆ ಇವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಬರಲು ಕಾರಣವೇನು?
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಯಸ್ಸಾದವರಲ್ಲಿ ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬು ಶೇಖರಣೆಯಾಗಿ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆ (Blood Clotting) ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎಂದು ನ್ಯೂರಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಸ್ಟೀವನ್ ಕಿಟ್ನರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'A' ಗ್ರೂಪ್ ರಕ್ತದವರಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಕಣಗಳು (Platelets) ಬೇಗನೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುಣ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ (ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುತ್ತದೆ).ಇದು ಸ್ಟ್ರೋಕ್ಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಬಹುದು.
ಆತಂಕ ಪಡಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೇ?
ಸಂಶೋಧಕರ ಪ್ರಕಾರ, 'A' ಗ್ರೂಪ್ನವರಿಗೆ ಅಪಾಯದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಇದು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ರಕ್ತದ ಗುಂಪಿನವರು ಗಾಬರಿಯಾಗುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಕೇವಲ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ವರದಿಗಳ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
