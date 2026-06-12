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- Shocking News: ಕೈತುಂಬಾ ಸಂಬಳ ಬರುವ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕೆಲಸ ತ್ಯಜಿಸಿ ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯುವತಿ!
Shocking News: ಕೈತುಂಬಾ ಸಂಬಳ ಬರುವ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕೆಲಸ ತ್ಯಜಿಸಿ ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯುವತಿ!
ಇಂದಿನ ಓಟದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಓಡುತ್ತಿರುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಬಳ, ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆ ಮತ್ತು ಹೈ-ಫೈ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಜೀವನದ ಹಿಂದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ನಡುವೆಯೂ ನೆಮ್ಮದಿ ಹುಡುಕಿದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯುವತಿಯ ಕಥೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ..!
ಬಾಡಿ ಮತ್ತು ಮೈಂಡ್ ಎರಡೂ ಮುಖ್ಯ: 26 ಲಕ್ಷದ ಸಂಬಳ ಬಿಟ್ಟು 'ನೆಮ್ಮದಿಯ ಹಾದಿ' ಹಿಡಿದ ಬೆಂಗಳೂರು ಯುವತಿಯ ಜೀವನ ಪಾಠ!
ಲೈಫ್ಸ್ಟೈಲ್ ಡೆಸ್ಕ್: ಇಂದಿನ ಓಟದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಓಡುತ್ತಿರುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಬಳ, ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆ ಮತ್ತು ಹೈ-ಫೈ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಜೀವನದ ಹಿಂದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ನಡುವೆಯೂ ನೆಮ್ಮದಿ ಎಂಬುದು ಮರೀಚಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಕಹಿ ಸತ್ಯ.
ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂಬಂತೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯುವತಿ ಮುಕುಲಿತಾ ಗಂಗೂಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಒಂದು ಧೈರ್ಯದ ನಿರ್ಧಾರ ಈಗ ಅನೇಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 26 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ತರುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕೆಲಸವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ, ಅವರು ಇಂದು ಯೋಗ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯದ ಮೂಲಕ ಸುಂದರ ಜೀವನವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಲಕ್ಷಗಳ ಸಂಬಳ ನೀಡದ ಶಾಂತಿ!
ಮುಕುಲಿತಾ ಅವರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ 'ಸಿಟಿ ಬ್ಯಾಂಕ್'ನಲ್ಲಿ (Citi Bank) ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ಸಿಕ್ಕ ಈ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕೈತುಂಬಾ ಸಂಬಳವಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಆ ಐಷಾರಾಮಿ ಕ್ಯಾಬಿನ್ನ ಒಳಗಿನ ಬದುಕು ಅಂದುಕೊಂಡಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಿರಂತರ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಟಾರ್ಗೆಟ್ಗಳ ಬೆನ್ನಟ್ಟುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. "ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಷ್ಟು ಹದಗೆಟ್ಟಿತ್ತೆಂದರೆ, ನಾನು ತೀವ್ರ ಆತಂಕ (Anxiety) ಮತ್ತು ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು" ಎಂದು ಮುಕುಲಿತಾ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ದಿನಗಳ ಕಹಿ ನೆನಪನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು ಯೋಗದ ಪ್ರವೇಶ:
ಮುಕುಲಿತಾ ಅವರ ಕೆಲಸದ ಸ್ವರೂಪವೂ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಪ್ಪುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಾಲದ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವುದು ಅವರ ವೃತ್ತಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಅವರ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಚುಚ್ಚುತ್ತಿತ್ತು.
ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ವೈದ್ಯರು ಅವರಿಗೆ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಿದರು. ಅದೇ ಅವರ ಜೀವನದ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯಿತು. ಯೋಗವು ಕೇವಲ ಅವರ ದೇಹಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೂ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ ನೀಡಿತು.
ಹಣಕ್ಕಿಂತ ನೆಮ್ಮದಿಯೇ ಮಿಗಿಲು:
ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಮುಕುಲಿತಾ ಜಾಣತನದಿಂದ ಭವಿಷ್ಯದ ಉಳಿತಾಯವನ್ನೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಯೋಗ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿ ಪಡೆದರು. ಇಂದು ಅವರು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಯೋಗ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. "ಈಗ ನಾನು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸುತ್ತಿರಬಹುದು. ಇದು ನನ್ನ ಹಳೆಯ ಸಂಬಳಕ್ಕಿಂತ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಆದರೆ, ಈಗ ನನಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿರುವ ತೃಪ್ತಿ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಯ ಮುಂದೆ ಆ 26 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಏನೂ ಅಲ್ಲ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅವರು.
ಜೀವನಶೈಲಿ ಬದಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತು:
ಮುಕುಲಿತಾ ಅವರ ಈ ಕಥೆ ಇಂದಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾಠ. ಬದುಕಲು ಹಣ ಬೇಕು ನಿಜ, ಆದರೆ ಅದೇ ಹಣ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆ ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ.
ಕೆಲಸದ ನಡುವೆ ನಮಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಮೀಸಲಿಡುವುದು, ಇಷ್ಟವಾದ ಹವ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ವೃತ್ತಿಯನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡುವುದು ಜೀವನವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸುಂದರಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಮುಕುಲಿತಾ ಅವರೇ ನೇರ ಉದಾಹರಣೆ.
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