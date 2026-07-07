ಇಡ್ಲಿ ದೋಸೆ ಒಂದೇ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದರೂ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ಒಳ್ಳೆಯದು?
Idli vs Dosa Health: ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯರ ನೆಚ್ಚಿನ ಉಪಹಾರಗಳಾದ ಇಡ್ಲಿ ಮತ್ತು ದೋಸೆ ಎರಡೂ ರುಚಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ. ಇವೆರಡನ್ನೂ ಒಂದೇ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದರೂ, ಅವುಗಳನ್ನು ಬೇಯಿಸುವ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಂದ ಸಿಗುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿವೆ.
ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗಿರುವ ಸಂದೇಹ
ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗಿರುವ ಸಂದೇಹ
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಉಪಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ ಮತ್ತು ದೋಸೆಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಇವು ಕೇವಲ ರುಚಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಪ್ರತಿ ತುತ್ತಿನಲ್ಲೂ ಒಂದು ರೀತಿಯ ತೃಪ್ತಿ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ವಿಷಯವೆಂದರೆ.. ಈ ಎರಡನ್ನೂ ತಯಾರಿಸಲು ಬಳಸುವ ಹಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಅವುಗಳ ಆಕೃತಿ, ರುಚಿ ಮತ್ತು ಬೇಯಿಸುವ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಕಾಶಕ್ಕೂ ಭೂಮಿಗೂ ಇರುವಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂಬ ಸಂದೇಹ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳ ಅಡುಗೆ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ತಿನ್ನುವ ಪ್ರಮಾಣವೇ ಇವುಗಳ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ.
ಇಡ್ಲಿಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ
ಇಡ್ಲಿಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ
ಇದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ. ಇಡ್ಲಿಯನ್ನು ಕೇವಲ ಹಬೆಯಲ್ಲಿ (Steam) ಬೇಯಿಸುವುದರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬಿನಾಂಶ (Fat) ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಎಣ್ಣೆ ಬಳಸದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗದೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ದೇಹಕ್ಕೆ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಇದರ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುದುಗಿಸುವುದರಿಂದ (Fermentation) ಇದು ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದು ದೇಹವು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಬೇಗನೆ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇಡ್ಲಿಗಳು ತುಂಬಾ ಹಗುರವಾಗಿದ್ದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗುವುದರಿಂದ.. ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ವೃದ್ಧರವರೆಗೆ, ಹಾಗೆಯೇ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉಪಹಾರವಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ದೋಸೆ
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ದೋಸೆ
ಇದು ಕೂಡ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ದೋಸೆ ತಿಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಅನುಭವ ಉಂಟಾಗಿ, ಬೇಗನೆ ಹಸಿವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದೋಸೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ತರಕಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಪನೀರ್, ಮೊಟ್ಟೆಯಂತಹ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸೇರಿಸಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳಿಂದಾಗಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ದಿನವಿಡೀ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸ್ಥಿರವಾದ ಶಕ್ತಿ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗುವವರಿಗೆ ಅಥವಾ ದೈಹಿಕ ಶ್ರಮ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ದೋಸೆ ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೂಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಇಡ್ಲಿ ಮತ್ತು ದೋಸೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅತ್ಯಂತ ಆರೋಗ್ಯಕರ?
ಇಡ್ಲಿ ಮತ್ತು ದೋಸೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅತ್ಯಂತ ಆರೋಗ್ಯಕರ?
ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದು, ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬಿಲ್ಲದ ಹಗುರವಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಬಯಸಿದರೆ ಇಡ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ದಿನವಿಡೀ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಇರಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕೆಂದರೆ ನೀವು ದೋಸೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಎರಡನ್ನೂ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಸಾಂಬಾರ್ ಅಥವಾ ಪೌಷ್ಟಿಕವಾದ ಚಟ್ನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇವಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ತಿನ್ನುವ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನದ ಮೇಲೆ ಇವುಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ ಇರುತ್ತದೆ.
ಈ ಎರಡು ಉಪಹಾರಗಳು ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತ
ಈ ಎರಡು ಉಪಹಾರಗಳು ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತ
ಮಧುಮೇಹ (Diabetes) ಇರುವವರಿಗೆ ಮತ್ತು ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವವರಿಗೂ ಈ ಎರಡು ಉಪಹಾರಗಳು ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತ. ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ಇಡ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಏಕೆಂದರೆ ಇದರ ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ (GI) ಕಡಿಮೆಯಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಫೈಬರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಿಟ್ಟು ಹುದುಗುವುದರಿಂದ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗಿ, ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವು ಹಠಾತ್ತನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗದಂತೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವವರು ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಇರುವ ಇಡ್ಲಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ದೋಸೆಯನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುವುದೇನು?
ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುವುದೇನು?
ಗ್ಲುಟನ್ ಅಲರ್ಜಿ ಅಥವಾ ಸೆಲಿಯಾಕ್ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಇಡ್ಲಿ ಮತ್ತು ದೋಸೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ವರ. ಇವು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿಯೇ ಗ್ಲುಟನ್ ಮುಕ್ತ (Gluten-free) ಆಹಾರಗಳಾಗಿವೆ. ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಬೇಳೆಗಳ ಮಿಶ್ರಣದಿಂದ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಸವಿಯಬಹುದು. ನೀವು ಇವುಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಿದರೂ ಅಥವಾ ಸಮಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದರೂ.. ಮಿತಿಮೀರಿ ತಿನ್ನದೆ, ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಿಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇವುಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.