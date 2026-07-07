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ಗ್ಯಾಸ್ ಟ್ರಬಲ್

ಊಟ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ತುಂಬಿ ಉಬ್ಬರಿಸಿದ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತಿದೆಯೇ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳಿಂದ ನೀವು ದೂರ ಇರಲೇಬೇಕು. ಯಾವುವು ಅವು? ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.

health-life Jul 07 2026
Author: Sathish Kumar KH Image Credits:Getty
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ಹೂಕೋಸು

ಹೂಕೋಸು ತಿಂದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಟ್ರಬಲ್ ಆಗಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ 'ರಾಫಿನೋಸ್' ಎಂಬ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ.

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ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ

ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹಸಿಯಾಗಿ ತಿಂದರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ 'ಫ್ರಕ್ಟಾನ್ಸ್' ಎಂಬ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

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ಕಳಿತ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು

ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಳಿತ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿಂದರೆ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಟ್ರಬಲ್ ಆಗಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಅಧಿಕ ಫೈಬರ್ ಮತ್ತು ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ ಅಂಶಗಳು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತವೆ.

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ಮಾವಿನಹಣ್ಣು

ಮಾವಿನಹಣ್ಣನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ತಿಂದರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಟ್ರಬಲ್‌ನಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಮಿತವಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದು ಉತ್ತಮ.

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ಗೋಧಿ ಆಹಾರಗಳು

ಗೋಧಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ಲುಟೆನ್ ಅಂಶವಿರುತ್ತದೆ. ಗೋಧಿ ಬಳಸಿ ಮಾಡಿದ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಿಂದಾಗ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು. ಇದು ಗ್ಯಾಸ್‌ಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

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