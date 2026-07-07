ಊಟ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ತುಂಬಿ ಉಬ್ಬರಿಸಿದ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತಿದೆಯೇ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳಿಂದ ನೀವು ದೂರ ಇರಲೇಬೇಕು. ಯಾವುವು ಅವು? ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಹೂಕೋಸು ತಿಂದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಟ್ರಬಲ್ ಆಗಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ 'ರಾಫಿನೋಸ್' ಎಂಬ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ.
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹಸಿಯಾಗಿ ತಿಂದರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ 'ಫ್ರಕ್ಟಾನ್ಸ್' ಎಂಬ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಳಿತ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿಂದರೆ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಟ್ರಬಲ್ ಆಗಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಅಧಿಕ ಫೈಬರ್ ಮತ್ತು ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ ಅಂಶಗಳು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತವೆ.
ಮಾವಿನಹಣ್ಣನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ತಿಂದರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಟ್ರಬಲ್ನಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಮಿತವಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಗೋಧಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ಲುಟೆನ್ ಅಂಶವಿರುತ್ತದೆ. ಗೋಧಿ ಬಳಸಿ ಮಾಡಿದ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಿಂದಾಗ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು. ಇದು ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
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