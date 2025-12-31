ಇವರಿಗೆಲ್ಲಾ ಬಿಯರ್ ವಿಷ ಇದ್ದಂತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಡಿದರೆ ಅಷ್ಟೇ.. ಕುಡಿಯುವಾಗ ಇದೂ ಗಮನದಲ್ಲಿರಲಿ
ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ
ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಇದೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು, ಡಿಸೆಂಬರ್ 31 ರ ಬುಧವಾರವನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ಅನೇಕ ಜನರು ಈಗಾಗಲೇ ಯೋಜಿಸಿ ಆಗಿದೆ. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ದಿನದಂದು ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಅನೇಕ ಜನರು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿ ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ. ಇದು ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ ಅನೇಕರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಿಯರ್ ಸೇವಿಸ್ತಾರೆ.
ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಬಿಯರ್ ಕುಡಿಯಬಾರದು?
ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರಂತೂ ಮದ್ಯಪಾನಕ್ಕೆ ವ್ಯಸನಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥವರು ಹೆಚ್ಚು ಕುಡಿದರೆ, ಮಿತಿ ಮೀರಿದರೆ ಅದು ಅವರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಜನರು ಮಿತವಾಗಿ ಕುಡಿಯಲು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವ ಜನರು ಬಿಯರ್ ಕುಡಿಯಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚು ಬಿಯರ್ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಗಂಭೀರ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂದು ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಬಿಯರ್ ಕುಡಿಯಬಾರದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಸೀಲಿಯಾಕ್ ಕಾಯಿಲೆ
ಇವರು ಹೆಚ್ಚು ಬಿಯರ್ ಕುಡಿಯಬಾರದು. ಸಣ್ಣ ಕರುಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ಲುಟನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಬಿಯರ್ ಗ್ಲುಟನ್ ಭರಿತ ಪಾನೀಯವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸೀಲಿಯಾಕ್ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವವರು ಇದನ್ನು ಕುಡಿಯಬಾರದು. ಇದು ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಅಧಿಕ ತೂಕ ಹೊಂದಿರುವವರು
ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವವರು ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ತೂಕ ಹೊಂದಿರುವವರು ಬಿಯರ್ ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಏಕೆಂದರೆ ಬಿಯರ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಮಧುಮೇಹ ಇದ್ದರೆ
ಮಧುಮೇಹ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಡಿಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇರುವವರು ಬಿಯರ್ ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಬಿಯರ್ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಅವರ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವು ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹೈಪೊಗ್ಲಿಸಿಮಿಯಾಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಸಹ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ
ಎದೆಯುರಿ, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು ಬಿಯರ್ ಸೇವಿಸಬಾರದು. ಇದನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಐಬಿಎಸ್
ಇರಿಟೇಬಲ್ ಬವೆಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಕರುಳನ್ನು ಬಾಧಿಸುವ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ಬಿಯರ್ ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಅತಿಸಾರ, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ಸೆಳೆತ, ಉಬ್ಬುವುದು ಮತ್ತು ವಾಯು ಮುಂತಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವವರು ಬಿಯರ್ ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮದ್ಯಪಾನ ಹಾನಿಕಾರಕ.. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಿಯರ್ ಮತ್ತು ಮದ್ಯದಂತಹ ಯಾವುದೇ ಪಾನೀಯದಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ದೂರವಿರುವುದು ಉತ್ತಮ.
