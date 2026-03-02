ಕಿಡ್ನಿ ರೋಗಿಗಳೇ, ಈ 5 ಸರಳ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಬಳಸಿ!
ಕಿಡ್ನಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಆಹಾರ ಕ್ರಮವು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ, ದೇಹದಲ್ಲಿನ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಲು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಗಳನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ದ್ರವದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಿಡ್ನಿಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿವೆ.
Image Credit : Getty
ಕಿಡ್ನಿ ರೋಗಿಗಳು ಸೇವಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಆಹಾರಗಳು
ಕಿಡ್ನಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಕ್ರಮವು ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ದೇಹದ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡುವುದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಗಳನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ದ್ರವದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಿಡ್ನಿಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸ. ಕಿಡ್ನಿ ರೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ 5 ಆಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
Image Credit : Getty
1. ಎಲೆಕೋಸು
ಎಲೆಕೋಸಿನಲ್ಲಿ ಪೊಟ್ಯಾಶಿಯಂ ಮತ್ತು ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫೈಬರ್ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸಲಾಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಸಿಯಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಇದರ ಉರಿಯೂತ ಶಮನಕಾರಿ ಗುಣಗಳು ಕಿಡ್ನಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ.
Image Credit : Getty
2. ಜೀರಿಗೆ ನೀರು
ಜೀರಿಗೆ ನೀರು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಕುಡಿಯಬಹುದು ಅಥವಾ ದಿನವಿಡೀ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಸೇವಿಸಬಹುದು.
Image Credit : Getty
3. ಸೇಬುಹಣ್ಣು
ಸೇಬುಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಟ್ಯಾಶಿಯಂ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ, ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮತ್ತು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ಎರಡು ಅಂಶಗಳು ಕಿಡ್ನಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ.
Image Credit : Getty
3. ಹೆಚ್ಚು ಮಾಗಿದ ಸೀಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರದು
ಸೀಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸಿದಾಗ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಫೈಬರ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಹೆಚ್ಚು ಮಾಗಿದ ಸೀಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರದು, ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಟ್ಯಾಶಿಯಂ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ.
Image Credit : Getty
ಸಾಲ್ಮನ್ & ಟ್ಯೂನಾ ಮೀನನು
ಸಾಲ್ಮನ್ ಮತ್ತು ಟ್ಯೂನಾದಂತಹ ಕೊಬ್ಬಿನ ಮೀನುಗಳು ಕಿಡ್ನಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತವನ್ನು ತಡೆಯುವ ಒಮೆಗಾ-3 ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ಗಳು ಇರುತ್ತವೆ.
