ಗಂಡ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವ, ಆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಗೊರಕೆ ಹೊಡೀತಾನೆ: ಡಿವೋರ್ಸ್ ಕೋರಿ ಪತ್ನಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ
ಭೋಪಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಗಂಡನ ತೀವ್ರ ಗೊರಕೆಯಿಂದ ಬೇಸತ್ತ ಪತ್ನಿ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ ನೈಜ ಘಟನೆಯನ್ನು ಈ ಲೇಖನ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಗೊರಕೆಯು ಕೇವಲ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸವಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ಲೀಪ್ ಅಪ್ನಿಯಾ ಮತ್ತು ಹೃದಯಾಘಾತದಂತಹ ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಡಿವೋರ್ಸ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಯ್ತು ಗೊರಕೆ
ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವಿನ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ನೀವು ಹಲವು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕೇಳಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಗೊರಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಹೆಂಡತಿ ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಬಹುದೇ? ಹೌದು! ಭೋಪಾಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಾಲೋಚನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿತು. ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯರ ಸಂಬಂಧ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಡನ ಜೋರಾದ ಗೊರಕೆ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ತೊಂದರೆಗೊಳಿಸಿತು. ಇದು ಅವಳ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಇದು ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಚಿಂತೆಗೀಡು ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅವಳು ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದಳು.
ಗುಣಪಡಿಸೋದು ಹೇಗೆ?
ಮಹಿಳೆ ಕುಟುಂಬ ಸಲಹೆಗಾರರಿಗೆ, "ಅವನು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವನು, ಆದರೆ ನಾನು ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. ಗೊರಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?
ಗೊರಕೆ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಪ್ನಿಯಾದ ಸಂಕೇತ
ಸ್ಲೀಪ್ ಅಪ್ನಿಯಾ ಎಂದರೆ ನಿದ್ರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ಉಸಿರಾಟವು ಪದೇ ಪದೇ ನಿಲ್ಲುವ ಸ್ಥಿತಿ. ಇದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಮ್ಲಜನಕದ ಕೊರತೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿದ್ರೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಪ್ನಿಯಾ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಎಚ್ಚರವಾದಾಗ ತಲೆನೋವು, ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ ಅಥವಾ ದಿನವಿಡೀ ಆಯಾಸ ಅಥವಾ ಬಾಯಿ ಒಣಗುವುದು ಗೊರಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದರೆ, ನೀವು ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಗೊರಕೆಯು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಅಮೇರಿಕನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ನಡೆಸಿದ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸುಮಾರು 35% ಅಮೇರಿಕನ್ ವಯಸ್ಕರು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಗೊರಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮಲಗುತ್ತಾರೆ. ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಗೊರಕೆ ಮತ್ತು ಹೃದಯಾಘಾತದ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವೇನು?
ಅತಿಯಾಗಿ ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯುವ ಜನರಿಗೆ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಪ್ನಿಯಾ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಪ್ನಿಯಾ (OSA) ಇದ್ದಾಗ, ನಿದ್ರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಉಸಿರಾಟವು ಪದೇ ಪದೇ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಮಟ್ಟಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ರಕ್ತದೊತ್ತಡವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಅನಿಯಮಿತವಾಗಬಹುದು. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಊತ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡವು ಹೃದಯಾಘಾತ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಗೊರಕೆಗೆ ಕಾರಣಗಳೇನು?
- ಅಧಿಕ ತೂಕ ಅಥವಾ ಬೊಜ್ಜು
- ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಮಲಗದೆ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಮಲಗುವುದು
- ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಗಂಟಲಿನ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಸಡಿಲಗೊಳ್ಳುವುದು
- ಮೂಗಿನ ದಟ್ಟಣೆ
- ಮದ್ಯ ಮತ್ತು ನಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರೆಗಳು
- ಶ್ವಾಸನಾಳಗಳ ಉರಿಯೂತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಧೂಮಪಾನ
- ಟಾನ್ಸಿಲ್ಗಳು ಅಥವಾ ಅಡೆನಾಯ್ಡ್ಗಳು ಹಿಗ್ಗುವಿಕೆ
- ದವಡೆ ಅಥವಾ ಗಂಟಲಿನ ರಚನೆಯಿಂದಾಗಿ
- ಸ್ಲೀಪ್ ಅಪ್ನಿಯಾ
- ಗರ್ಭಧಾರಣೆ
ಗೊರಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಮಾರ್ಗಗಳು
- ನೀವು ಗೊರಕೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಿವೆ. ಊಟ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಂದಿಗೂ ಮಲಗಬೇಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಡೆಯಿರಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ತೂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಗೊರಕೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ನೀವು ಅಧಿಕ ತೂಕ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
- ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಬೇಡಿ. ನೀವು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಕ್ರಮೇಣ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ. ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಭಾರೀ ಊಟ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
- ತಲೆಯ ಕೆಳಗೆ ದಿಂಬನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಲಗಿ. ಇದು ಗೊರಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ಬೆನ್ನು ಮೇಲೆ ಮಲಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಮಲಗುವುದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಮಲಗುವ ಮೊದಲು, ಗೊರಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಮೂಗು ಮತ್ತು ಗಂಟಲನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು.
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