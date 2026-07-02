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- ಕುಂಭಮೇಳದ ವೈರಲ್ ಲೇಡಿ ಮೊನಾಲಿಸಾ ಪತಿ ಫರ್ಮಾನ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬೇಲ್! ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅರೆಸ್ಟ್
ಕುಂಭಮೇಳದ ವೈರಲ್ ಲೇಡಿ ಮೊನಾಲಿಸಾ ಪತಿ ಫರ್ಮಾನ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬೇಲ್! ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅರೆಸ್ಟ್
ಕುಂಭಮೇಳದ ವೈರಲ್ ಹುಡುಗಿ ಮೊನಾಲಿಸಾಳ ಪತಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫರ್ಮಾನ್, ಅಪ್ರಾಪ್ತೆಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾದ ಆರೋಪ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದು, ಪೋಕ್ಸೋ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಪೊಲೀಸರು ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅರೆಸ್ಟ್
ಕುಂಭಮೇಳದ ವೈರಲ್ ಹುಡುಗಿ ಮೊನಾಲಿಸಾಳ ಪತಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫರ್ಮಾನ್ಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಿಂದ ಭಾರಿ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ. ಅಪ್ರಾಪ್ತೆಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿರುವ ಆರೋಪ ಹೊತ್ತಿರುವ ಈತ, ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಜಾಮೀನು ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಪೊಲೀಸರು ಈಗ ಆತನನ್ನು ಪೋಕ್ಸೋ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಬಂಧಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು
ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಪೊಲೀಸರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫರ್ಮಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಫರ್ಮಾನ್, ಮೊನಾಲಿಸಾ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಆರೋಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಪೋಕ್ಸೊ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಭಾಗಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆತನ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಿತ್ತು
ಈ ಹಿಂದೆ, ಕೇರಳ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಫರ್ಮಾನ್ಗೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಸಂಬಂಧಿತ ನ್ಯಾಯಾಲಯವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಜಾಮೀನಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಿತ್ತು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಆತನ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಂತರ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ತರುವಾಯ, ಫರ್ಮಾನ್ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮಧ್ಯಂತರ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಇಲ್ಲ
ಜುಲೈ 1 ರಂದು ಮಹೇಶ್ವರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗದ ನಂತರ, ಫರ್ಮಾನ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೇರಳ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದ. ತನ್ನ ಬಂಧನದ ಮೇಲಿನ ಮಧ್ಯಂತರ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವಂತೆ ಅವರು ಕೋರಿದ್ದ. ಆದರೆ, ಕೇರಳ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಈಗ ಅವರ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಕಾನೂನು ಮಿತಿಗಳಿವೆ
ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಲು ಕಾನೂನು ಮಿತಿಗಳಿವೆ ಎಂದು ಕೇರಳ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಬಂಧನದ ಮೇಲಿನ ಮಧ್ಯಂತರ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದೆ.
ಕೇರಳ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಏನು
ಕೇರಳ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತನ್ನ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ, "ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ನೀವು ಮಧ್ಯಂತರ ಜಾಮೀನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ನಾವು ನಿಮಗೆ ಬಂಧನದಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ, ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಂಬಂಧಿತ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದಿದೆ.
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