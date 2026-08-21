ಔಷಧಿ ಖರೀದಿಸುವ ಮುನ್ನ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ! ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ
ಔಷಧಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಹೆಸರು, ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಪೈರಿ ಡೇಟ್ ಮಾತ್ರ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಅದರ ನಿಜವಾದ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಇದೊಂದೇ ಮಾರ್ಗವಲ್ಲ. ಔಷಧಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೋಡುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ.
ಔಷಧಿ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಎಚ್ಚರ
ನಾವು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸುವಾಗ, ಅದರ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತೇವೆ, ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ಓದುತ್ತೇವೆ, ಮಾರಾಟಗಾರರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಖಾತರಿಯನ್ನು ಸಹ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆಭರಣಗಳು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ದಿನನಿತ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗಲೂ ನಾವು ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಔಷಧಿಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು 'ನಾನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರುವ ಔಷಧಿ ನಿಜವಾದದ್ದೇ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ?' ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳದೆಯೇ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ನೀಡುವ ಔಷಧಿ ಖರೀದಿಸುತ್ತೇವೆ.
ನಕಲಿ ಔಷಧಿಗಳೂ ಇರಬಹುದು
ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ (WHO) ಪ್ರಕಾರ, ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ-ಆದಾಯದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10 ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ 1 ಕಳಪೆ ಅಥವಾ ನಕಲಿಯಾಗಿರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ, ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ನೋಡುವ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇತರ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಮೂಲಕವೂ ಔಷಧದ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ನಾವು ಮರೆಯಬಾರದು.
ಔಷಧಿ ಖರೀದಿಸುವಾಗ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು:
ಈ ಔಷಧಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು?
ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಪಡೆದ ತಯಾರಕರು, ಅಧಿಕೃತ ವಿತರಕರು ಅಥವಾ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಪೂರೈಕೆದಾರರಿಂದ ಖರೀದಿಸಬೇಕು. ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾಗಿದ್ದರೆ, ಔಷಧದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮೊದಲಿಗೆ ಮೂಲವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ.
ಔಷಧಿಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ
ಔಷಧ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಹೆಸರು, ಬ್ಯಾಚ್ ಸಂಖ್ಯೆ, ಉತ್ಪಾದನಾ ದಿನಾಂಕ, ಎಕ್ಸ್ ಪೈರಿ ಡೇಟ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಚ್ ಸಂಖ್ಯೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಔಷಧಿಯ ಬ್ಯಾಚ್ ಮತ್ತು ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ಅದರ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಇದನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಖರೀದಿದಾರರು ತಮ್ಮ ಔಷಧಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಹ ಮುಖ್ಯ.
ಔಷಧವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ?
ಔಷಧದ ಗುಣಮಟ್ಟವು ಅದರ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ; ಉತ್ಪಾದನೆಯ ನಂತರ ಅದರ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯು ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅತಿಯಾದ ಶಾಖ, ಆರ್ದ್ರತೆ, ನೇರ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಅಥವಾ ಅನುಚಿತ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯು ಕೆಲವು ಔಷಧಿಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಔಷಧಿಗಳನ್ನು 2 ರಿಂದ 8 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ನಡುವಿನ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಇತರ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತಂಪಾದ, ಶುಷ್ಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕೇವಲ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿರುವುದು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸರಿಯಾದ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯು ಮುಖ್ಯ.
ಔಷಧಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟ
ಔಷಧಿಯು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ತಲುಪುವ ಮೊದಲು, ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುವವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಔಷಧಿಯ ಮಾಹಿತಿ, ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್, ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಕ್ನಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪರಿಶೀಲನೆಗಳ ಉದ್ದೇಶವೆಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ಔಷಧಿಯು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಔಷಧಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟವು ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದ ಪರಿಶೀಲನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗ್ರಾಹಕರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಔಷಧಿಯು ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು?
- ಔಷಧಿಯ ಹೆಸರು ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ?
- ಔಷಧಿಯ ಶಕ್ತಿ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೇ?
- ಮಾತ್ರೆಗಳು, ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ಗಳು ಅಥವಾ ಸಿರಪ್ನಂತಹ ಔಷಧಿಯು ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ?
- ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನಲ್ಲಿರುವ ಡೋಸೇಜ್ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೇ?
- ಎಕ್ಸ್’ಪೈರಿ ಡೇಟ್ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಮರೆಯದಿರಿ.
- ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ತಯಾರಕರ ಮಾಹಿತಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
- ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಹರಿದಿದೆಯೇ, ತೆರೆದಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿದೆಯೇ? ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
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