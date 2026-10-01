Om Chanting: ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ 10 ನಿಮಿಷ ‘ಓಂ’ ಜಪ ಮಾಡಿ… ರೋಗಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಿರಿ
Om Chanting: ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ನಂತರ 10 ನಿಮಿಷ ಓಂ ಜಪಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸಲು, ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ಏಕಾಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟದ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಂ ಜಪವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಹಾಗೂ ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಓಂ ಜಪ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ?
ಆಧುನಿಕ ಜೀವನದ ಒತ್ತಡ, ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿಗಾಗಿ ಹಲವರು ಯೋಗ, ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟದ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ‘ಓಂ’ ಜಪಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಶಾಂತವಾಗಿ ಓಂ ಉಚ್ಚರಿಸುವುದು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಏಕಾಗ್ರತೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ನಂತರ 10ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷ ಶಾಂತವಾಗಿ ಕುಳಿತು ಓಂ ಜಪಿಸುವುದು ಒಂದು ಸರಳ ಧ್ಯಾನ ಅಥವಾ ಉಸಿರಾಟದ ಅಭ್ಯಾಸದಂತೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ದಿನವನ್ನು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಆರಂಭಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತೆ.
ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಆತಂಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಸಹಾಯ
ಶಾಂತವಾಗಿ ಕುಳಿತು ಓಂ ಮಂತ್ರ ಜಪಿಸುವಾಗ ಉಸಿರಾಟ ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗಮನವು ಒಂದೇ ಧ್ವನಿಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಧನಾತ್ಮಕ ಅಭ್ಯಾಸವು ಮನಸ್ಸನ್ನು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಒತ್ತಡದ ಅನುಭವವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟದ ಮೇಲೆ ಉತ್ತಮ ಪರಿಣಾಮ
ಓಂ ಜಪಿಸುವಾಗ ಆಳವಾಗಿ ಉಸಿರೆಳೆದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರಬಿಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಯಂತ್ರಿತ ಉಸಿರಾಟವು ದೇಹವನ್ನು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟದ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಉಸಿರಾಟದ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ
ಓಂ ಅನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಚ್ಚರಿಸಲು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಳವಾಗಿ ಉಸಿರೆಳೆದು, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಸರಳವಾದ ಉಸಿರಾಟದ ವ್ಯಾಯಮದಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಏಕಾಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ಗಮನ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ
ಒಂದೇ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಜಪ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಧ್ಯಾನ, ಮೈಂಡ್ ಫುಲ್’ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಏಕಾಗ್ರತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ದೊರೆಯಬಹುದು.
ನಿದ್ರೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ
ನಿಯಮಿತ ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೆಲವರಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆಯ ಅಭ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಓಂ ಜಪವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದು?
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಶಾಂತವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆರಾಮವಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಸಿರೆಳೆದು, ಆರಾಮವಾಗಿ ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರಬಿಡುತ್ತಾ ಓಂ ಎಂದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಚ್ಚರಿಸಿ. ಮೊದಲಿಗೆ 5ರಿಂದ 10 ನಿಮಿಷ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಓಂ ಜಪವು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಲ್ಲ; ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಥವಾ ನಿರಂತರ ನಿದ್ರೆ/ಆತಂಕದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಸೂಕ್ತ.
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