ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯಲು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಯಾವುದು?, ಕುಡಿಯುವ ಮೊದಲು ನೀವಿದನ್ನ ತಿಳಿಯಲೇಬೇಕು
Coffee Drinking Time: ನಾವು ಯಾವಾಗ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯಬೇಕು?, ಎಷ್ಟು ಕುಡಿಯಬೇಕು?, ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಜರ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಯು ಕಾಫಿ ಸೇವನೆಯ ಸಮಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.
ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯಲು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ
ಯುರೋಪಿಯನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಜರ್ನಲ್ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದಾಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಸಂಗತಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಸುಮಾರು 40,000 ಜನರ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಲಾದ ಈ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಅಧ್ಯಯನವು ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯಲು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕಾಫಿ ಬೀರುವ ಪರಿಣಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಗತಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.
ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಸಂಗತಿ ಬಹಿರಂಗ
ಅನೇಕ ಜನರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಕಪ್ ಬಿಸಿ ಕಾಫಿಯೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ದಿನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಕೇವಲ ಪಾನೀಯವಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ದಿನವಿಡೀ ಅವರನ್ನು ಚೈತನ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿಡುವ ಶಕ್ತಿ ವರ್ಧಕವಾಗಿದೆ.
ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯದವರಿಗಿಂತ ಆರೋಗ್ಯಕರರು
ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 40,000 ಜನರ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಈ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಅಧ್ಯಯನವು ಅವರ ಕಾಫಿ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿತು. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅವರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ, ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. ಆದರೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವವರು ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯದವರಿಗಿಂತ ಆರೋಗ್ಯಕರರು ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನವು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ.
ಹೃದಯವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ
ಯಾವಾಗಲೋ ಕುಡಿಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ ಎಂದು ವರದಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಕಾಫಿ ಸೋಮಾರಿತನದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಹೃದಯವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಕಪ್ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರಿಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ವಿವಿಧ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅಪಾಯ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆಯು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ.
ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ
ಕಾಫಿ ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ತ್ವರಿತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆಯಾದರೂ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಯುರೋಪಿಯನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಜರ್ನಲ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಾಫಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ನೀವು ಕಾಫಿ ಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಬೆಳಗ್ಗೆಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಕಪ್ ಕಾಫಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಹಾಲು ಮಿತವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಉತ್ತಮ.
