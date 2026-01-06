ಜನರೇ ಎಚ್ಚರ! ಬೆಳ್ಳಂ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಬೆಯಾಡುವ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಟೀ, ಕಾಫಿ ಕುಡಿತೀರಾ? ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರ್ಬೋದು!
Oesophageal Cancer Risk: ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಯಾದ ಚಹಾ ಅಥವಾ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದೂ ಸಹ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಸಂಶೋಧನೆಯು ಇದು ಅನ್ನನಾಳದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆಂದು ತಿಳಿಯೋಣ..
ಇದೂ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ
ಈಗಂತೂ ಬೆಳಗಿನ ಚಳಿಗೆ ಒಂದು ಕಪ್ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಚಹಾ ಅಥವಾ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ದೇಹವು ಒಂದು ರೀತಿ ಶಾಂತವಾಗುತ್ತೆ. ಶೀತದ ಭಾವನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲವೇ. ಇದೆಲ್ಲಾ ಓಕೆ. ಆದರೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಉಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಅದನ್ನೇ ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ನಿಮಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಅಂದುಕೊಳ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನ್ನನಾಳಕ್ಕೆ.
ಅನ್ನನಾಳದ ಒಳಪದರದಲ್ಲಿ ಗಾಯ
ಹೌದು. ಅನ್ನನಾಳವು ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೊಟ್ಟೆಯಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬಿಸಿ ಆಹಾರವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಪದೇ ಪದೇ ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಯಾದ ಚಹಾ ಅಥವಾ ಕಾಫಿ ಕುಡಿದರೆ ಅನ್ನನಾಳದ ಒಳಪದರವು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಗಾಯವು ತುಂಬಾ ಸೌಮ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ನೋವು ಅಥವಾ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಅನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಳಗೆ ಆಳವಾಗಿ ಈ ಒಳಪದರವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಉಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಗುಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಂಶೋಧನೆ ಹೇಳುವುದೇನು?
ಯುಕೆ ಬಯೋಬ್ಯಾಂಕ್ (UK Biobank) ನಡೆಸಿದ ದೊಡ್ಡ ಅಧ್ಯಯನವು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಯಾದ ಚಹಾ ಅಥವಾ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವ ಜನರು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಅನ್ನನಾಳದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ. ಚಹಾ ಅಥವಾ ಕಾಫಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನವು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಡೇಂಜರ್ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ.
ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಚಿತ್ರ
ಪ್ರಪಂಚದ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಯಾದ ಚಹಾ ಅಥವಾ ಕೆಟಲ್ನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಕುಡಿಯುವ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ನನಾಳದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಸಂಭವವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು, ವಿಭಿನ್ನ ಪಾನೀಯಗಳಾದರೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ‘ಬಿಸಿಯಾದ ತಾಪಮಾನ’. ಈ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಯುಕೆ ಮತ್ತು ಇತರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ.
ದಿನಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಯಾದ ಚಹಾ
ಈ ಅಪಾಯವು ಒಂದೇ ತಪ್ಪಿನಿಂದಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ದೈನಂದಿನ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಂದಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ದಿನಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಯಾದ ಚಹಾ ಅಥವಾ ಕಾಫಿ ಕುಡಿದರೆ ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ಕ್ರಮೇಣ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಥರ್ಮೋಸ್ ಅಥವಾ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಚಹಾ ಮತ್ತು ಕಾಫಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕಳೆದರೂ ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಾವು ಯೋಚಿಸದೆ ಇದನ್ನೇ ಕುಡಿಯುತ್ತೇವೆ.
ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗಗಳು
ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಸರಳವಾಗಿದೆ. ಚಹಾ ಅಥವಾ ಕಾಫಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ ಅಥವಾ ಕಪ್ನ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ. ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಕಾಯಿರಿ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲು ಅಥವಾ ತಣ್ಣೀರು ಸೇರಿಸಿ. ಸುಮಾರು 58 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ವರೆಗಿನ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರುಚಿಯೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲ್ಲ ಹಾಗೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ಸಿಪ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವುದು ಸಹ ಉತ್ತಮ.
