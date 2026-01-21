ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜೀವಗಳನ್ನ ಬಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ 7 ಸೈಲೆಂಟ್ ಕಿಲ್ಲರ್ಸ್
ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಏಳು ಅತ್ಯಂತ ಮಾರಕ ರೋಗಗಳು
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಮೊದಲೇ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದರೆ ಅನೇಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು. ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಸುಳಿವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅನೇಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಸಾಯುತ್ತಾರೆ . ಈ ಸಾವುಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅರಿವಿನ ಕೊರತೆ, ವಿಳಂಬವಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಆರಂಭಿಕ ಪತ್ತೆಯ ಕೊರತೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಅತ್ಯಂತ ಮಾರಕ ರೋಗಗಳು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ ಮೊದಲೇ ನಾವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಏಳು ಅತ್ಯಂತ ಮಾರಕ ರೋಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸರಳ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳು
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯು ಸಾವಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಮಧುಮೇಹ, ಧೂಮಪಾನ, ಕರಿದ ಆಹಾರಗಳು, ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಕೊರತೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೌಮ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಲುಪುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ತಡವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಯಮಿತ ತಪಾಸಣೆ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಸಕ್ರಿಯ ಜೀವನಶೈಲಿಯಿಂದ ಈ ಸಾವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಕಾಯಿಲೆಯ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದರೆ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ಎದೆ ನೋವು, ತ್ವರಿತ ಹೃದಯ ಬಡಿತ, ಕಾಲುಗಳು ಅಥವಾ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಊತ, ಆಯಾಸ, ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಮೂರ್ಛೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಉಸಿರಾಟದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು
ಆಸ್ತಮಾ ಮತ್ತು ಸಿಒಪಿಡಿಯಂತಹ ಮುಂತಾದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಮಾಲಿನ್ಯ, ಒಲೆ ಹೊಗೆ, ಸಿಗರೇಟ್ ಹೊಗೆ ಮತ್ತು ಧೂಳು ಮತ್ತು ಹೊಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ನಂತರ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮಯೋಚಿತ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯೊಂದಿಗೆ ರೋಗಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ಸಹ ನಡೆಸಬಹುದು. ಉಸಿರಾಟದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೋಂಕುಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ನೀವು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ. ನೈರ್ಮಲ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀವು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಇದು ಸೋಂಕಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕ್ಷಯರೋಗ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಯರೋಗವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದಾದರೂ ಅದು ಇನ್ನೂ ಮಾರಕ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ದುಗ್ಧರಸ ಗ್ರಂಥಿಗಳು, ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಯಕೃತ್ತು, ಹೃದಯ, ಕಣ್ಣುಗಳು, ಕೇಂದ್ರ ನರಮಂಡಲ, ಸ್ನಾಯುಗಳು ಮತ್ತು ಜನನಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಹದ ಯಾವುದೇ ಅಂಗದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಇದು ಬಂಜೆತನಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ತಡವಾಗಿ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಮಾಡುವುದು, ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ. ಔಷಧಿಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ರೋಗವು ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮರಳುತ್ತದೆ.
ಮಧುಮೇಹ
ಮಧುಮೇಹವು ತಕ್ಷಣವೇ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದು ಹೃದಯ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು, ಕಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ನರಗಳಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಯಂತ್ರಿಸದಿದ್ದರೆ ಅದು ಹೃದಯಾಘಾತ, ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯದಂತಹ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನಿಯಮಿತ ತಪಾಸಣೆ ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು. ಮಧುಮೇಹವು ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನ ಜನರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಮಧುಮೇಹಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ 2 ಮಧುಮೇಹವು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮಧುಮೇಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯೊಂದಿಗೆ ತಡೆಯಬಹುದು.
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್
ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅಗಾಧ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಕೆಲವು ರೋಗಗಳು ಇನ್ನೂ ಭಯ ಮತ್ತು ಕಳವಳದ ಮೂಲವಾಗಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತಹ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಾವುಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೋಗಿಗಳು ವೈದ್ಯರನ್ನು ತಡವಾಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ತಂಬಾಕು, ಮಾಲಿನ್ಯ ಮತ್ತು ಸೋಂಕುಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು. ಅಂದಹಾಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಮೊದಲೇ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಾಧ್ಯ ಮತ್ತು ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು.
ಅತಿಸಾರ ರೋಗ
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ವೃದ್ಧರಲ್ಲಿ ಕೊಳಕು ನೀರು, ಕಳಪೆ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಮತ್ತು ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಅತಿಸಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜೀವಗಳನ್ನು ORS ಮತ್ತು ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಿಂದ ಉಳಿಸಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅತಿಸಾರವು ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಸರಿಯಾದ ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆಯಿಂದ ಇದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ಅತಿಸಾರದಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಕೊಡಿ.
ನವಜಾತ ಶಿಶುವಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು
ಅವಧಿಪೂರ್ವ ಜನನ, ಸೋಂಕು ಮತ್ತು ಹೆರಿಗೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳು ಮೊದಲ ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಸಾಯುತ್ತವೆ. ಸರಿಯಾದ ಹೆರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ನವಜಾತ ಶಿಶು ಆರೈಕೆಯಿಂದ ಈ ಸಾವುಗಳನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು.
ಏನನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು?
ಈ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾವುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಕಾಲಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಅರಿವು, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ವಿಳಂಬ ಮಾಡದಿರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಸಣ್ಣ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವೂ ಸಹ ಮಾರಕವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
