ಅದ್ಭುತ.. ದಿನಾ ಒಂದು ತುಂಡು ತಿಂದ್ರು ಸಾಕು, ವಯಸ್ಸಾದರೂ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್, ಬಿಪಿ ಮಿತಿ ಮೀರಲ್ಲ!
Aloe Vera benefits: ಅಲೋವೆರಾ ಕೇವಲ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ದೇಹವನ್ನು ಒಳಗಿನಿಂದ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೂ ಹೊಂದಿದೆ. ದಿನಕ್ಕೊಂದು ತುಂಡು ಅಲೋವೆರಾ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುವುದಲ್ಲದೆ, ಚರ್ಮ, ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮದ್ದಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ದೇಹವನ್ನು ಒಳಗಿನಿಂದ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಿಸುತ್ತೆ
ಇಂದಿನ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಅನಿಯಮಿತ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಬಿಪಿ, ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ನಂತಹ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲೋವೆರಾ (ಲೋಳೆಸರ) ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ದೇಹವನ್ನು ಒಳಗಿನಿಂದ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ.
ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ
ಅಲೋವೆರಾದಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೇರಳವಾಗಿರುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಸೋಡಿಯಂ, ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಹವನ್ನು ನಿರ್ವಿಷಗೊಳಿಸಲು (Detoxification) ಮತ್ತು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ
ಅಲೋವೆರಾ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜ್ಯೂಸ್ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಉಪಶಮನ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಕಿಣ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಸಕ್ರಿಯ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ನಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಲೂ ಉಪಶಮನ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು
ಅಲೋವೆರಾದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿ-ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಇದು ದೇಹವನ್ನು ಹೈಡ್ರೀಕರಿಸಿದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೊಳಪಿಗೆ
ಚರ್ಮವು ನಿರ್ಜೀವವಾಗಿದ್ದರೆ ಅಂತಹವರಿಗೆ ಅಲೋವೆರಾ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದುದು. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಚರ್ಮವನ್ನು ಫ್ರೀ ರಾಡಿಕಲ್ ಹಾನಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೊಳಪನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಕೂದಲಿಗೂ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ
ಅಲ್ಲದೆ ಅಲೋವೆರಾದಲ್ಲಿನ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಕೂದಲಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ನಿಮಗೆ ಹೊಟ್ಟು (Dandruff) ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ಅಲೋವೆರಾ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ ಔಷಧಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗದೆ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಲೋಳೆಸರ ಅಥವಾ ಅಲೋವೆರಾ ಜ್ಯೂಸ್ ಬಳಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಎಷ್ಟು ಸೇವಿಸಬೇಕು?
ಅತಿಯಾದರೆ ಅಮೃತವೂ ವಿಷ ಎಂಬಂತೆ ಲೋಳೆಸರವು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದಾದರೂ, ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಗಿಡದಿಂದ ತೆಗೆದ ಲೋಳೆಸರ ತಿನ್ನುವುದಾದರೆ, ದಿನಕ್ಕೆ 1 ರಿಂದ 2 ಇಂಚಿನಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ತುಂಡು ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ
ಲೋಳೆಸರವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದಾಗ ಮೊದಲು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಜಿಗುಟಾದ ದ್ರವ (Latex) ಬರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತೊಳೆದು ತೆಗೆಯಬೇಕು. ಇದು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಅಥವಾ ಭೇದಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಕೇವಲ ಒಳಗಿನ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಜೆಲ್ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ. ದಿನಕ್ಕೆ 50ml ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕುಡಿಯುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಬಹುದು. ಇದು ಪೊಟ್ಯಾಶಿಯಂ ಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಯಾರು ಸೇವಿಸಬಾರದು?
ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಮತ್ತು ಹಾಲುಣಿಸುವ ತಾಯಂದಿರು.
12 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳು.
ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ (Kidney) ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸೇವಿಸಬಾರದು.
ಗಮನಿಸಿ
ನೀವು ಯಾವುದೇ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಮದ್ದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಲೋಳೆಸರವನ್ನು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವ ಮೊದಲು ಒಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.