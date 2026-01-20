Dirtiest body parts: ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಸೋಂಕುಗಳಿಗೂ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಚರ್ಮರೋಗ ತಜ್ಞರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುವ ದೇಹದ ಆ ಆರು ಕೊಳಕು ಭಾಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗೀತು. ದೇಹವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಚರ್ಮರೋಗ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವುದೇ ಬೇರೆ. ಹೌದು, ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಸ್ನಾನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇಹದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಮರೆತುಬಿಡುತ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಸೋಂಕಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ದೇಹದ ಈ 5 ಭಾಗಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ಕೊಳೆಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ ಅವು ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಸೋಂಕುಗಳಿಗೂ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಚರ್ಮರೋಗ ತಜ್ಞರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುವ ದೇಹದ ಆ ಆರು ಕೊಳಕು ಭಾಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಕಿವಿಯ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರದೇಶ
ನಾವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಖ ಮತ್ತು ಕೂದಲನ್ನು ತೊಳೆಯುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕಿವಿಯ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಮರೆತುಬಿಡುತ್ತೇವೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೇದೋಗ್ರಂಥಿಗಳ ಸ್ರಾವವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಸೆಬಾಸಿಯಸ್ ಗ್ರಂಥಿಗಳಿವೆ. ಈ ಎಣ್ಣೆ ಬೆವರು ಮತ್ತು ಧೂಳಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತಾಗ, ಅದು ಅಹಿತಕರ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಬೀರುವ ಜಿಗುಟಾದ ಪದರವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಸೋಪು ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ಅದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.

ಕಂಕುಳು ಮತ್ತು ಕುತ್ತಿಗೆ

ಕಂಕುಳಲ್ಲಿಯೂ ಬೆವರು ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಡಬ್ಬಲ್ ಆಗಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಮಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಕೊಳಕು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಚರ್ಮವು ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇಹದ ವಾಸನೆ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.

ಹೊಕ್ಕುಳು 

ಚರ್ಮರೋಗ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಹೊಕ್ಕುಳ ಭಾಗವು ದೇಹದ ಅತ್ಯಂತ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶವುಳ್ಳ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಇದರ ರಚನೆಯು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿಗೆ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ ಅದು ವಾಸನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಗಂಭೀರ ಸೋಂಕುಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಉಗುರುಗಳ ಕೆಳಗೆ
ನಮ್ಮ ಕೈಗಳು ದಿನವಿಡೀ ನೂರಾರು ವಸ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತವೆ. ನಾವು ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಉಗುರುಗಳ ಕೆಳಗೆ ಅಡಗಿರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು. ಕೇವಲ ಕೈ ತೊಳೆಯುವುದು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ನೈರ್ಮಲ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮ್ಮ ಉಗುರುಗಳ ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಕೊಳೆಯನ್ನು ಸೋಪಿನಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.

ಕಾಲ್ಬೆರಳುಗಳ ನಡುವೆ
ನಾವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಆಗಾಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಸುರಿಯುತ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲ್ಬೆರಳುಗಳ ನಡುವೆ ವಿರಳವಾಗಿ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ಬೆವರು ನಮ್ಮ ಕಾಲ್ಬೆರಳುಗಳ ನಡುವಿನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳ ಸೋಂಕಿನ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯ ಸ್ಥಳವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು . ಸ್ನಾನದ ನಂತರ ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಒಣಗಿಸುವುದು ತೊಳೆಯುವಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಸರಿಯಾಗಿ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವ ವಿಧಾನ ಯಾವುದು?

ಸೌಮ್ಯವಾದ ಸೋಪ್ ಬಳಸಿ- ನೈಸರ್ಗಿಕ ತೇವಾಂಶ ಕಳೆದುಹೋಗದಂತೆ ತುಂಬಾ ಕಠಿಣವಾದ ಸೋಪಿನ ಬದಲಿಗೆ ಸೌಮ್ಯವಾದ ಸೋಪ್ ಬಳಸಿ.
ಹೀಗಿರಲಿ ಬ್ರಷ್- ದೇಹದ ಗುಪ್ತ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಉಜ್ಜಲು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ, ಸೌಮ್ಯವಾದ ಬ್ರಷ್ ಬಳಸಿ.
ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿ - ತೇವಾಂಶ ಇರುವ ಜಾಗವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಸ್ನಾನದ ನಂತರ, ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಟವೆಲ್‌ನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿ.
ದಿನ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ- ಈ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಬಾರದು, ಆದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿರಬೇಕು

