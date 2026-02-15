- Home
- Fatty Liver: ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಕಾಯಿಲೆಯ 7 ಲಕ್ಷಣಗಳಿವು! ನಿಮಗೆ ಹೀಗೆ ಅನಿಸ್ತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ
ಲಿವರ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಕೊಬ್ಬು ಶೇಖರವಾಗುವುದನ್ನೇ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಕಾಯಿಲೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಹಲವು ಬಾರಿ ಇದರ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದು ಕಷ್ಟ. ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಕಾಯಿಲೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು ಎಂದು ನೋಡೋಣ.
ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಕಾಯಿಲೆಯ 8 ಲಕ್ಷಣಗಳು
1. ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಲಕ್ಷಣಗಳು
ವಾಂತಿ, ವಾಕರಿಕೆ, ಎದೆ ಉರಿ, ಅಸಿಡಿಟಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಕಾಯಿಲೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಕೈ-ಕಾಲು, ಮುಖದಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಊತ ಬರುವುದು ಹಾಗೂ ಮೊಣಕಾಲು ನೋವು ಕೂಡ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಕಾಯಿಲೆಯ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು.
ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾರವಾದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುವುದು
ಕೆಳಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದ್ರವ ಶೇಖರಣೆಯಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾರವಾದಂತೆ ಅನಿಸುವುದನ್ನು ಸಹ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು.
ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು
ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲಿನ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋವು, ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ, ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಊತ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಕಾಯಿಲೆಯ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು.
ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ತುರಿಕೆ
ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ತುರಿಕೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಚರ್ಮ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವುದು ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಕಾಯಿಲೆಯ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು.
ಮೂತ್ರದ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ
ಮೂತ್ರದ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗುವುದು ಕೂಡ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಕಾಯಿಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಲಿವರ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಬಹುದು.
ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಕೆ
ಅತಿಯಾದ ಸುಸ್ತು
ಹಸಿವಾಗದಿರುವುದು ಮತ್ತು ಅತಿಯಾದ ಸುಸ್ತು ಕೂಡ ಇದರ ಲಕ್ಷಣಗಳೇ. ಇವುಗಳನ್ನು ಸಹ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು.
ಗಮನಿಸಿ:
ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ನೀವೇ ಸ್ವಯಂ-ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ. ಅವರ ತಪಾಸಣೆಯ ನಂತರವೇ ರೋಗವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
