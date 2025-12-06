- Home
- Life
- Health
- ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ರೋಗಿಗಳು ಈ ಸಣ್ಣ ಬಿರುಕನ್ನ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೂ ಕಾಲನ್ನೇ ಕತ್ತರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು!
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ರೋಗಿಗಳು ಈ ಸಣ್ಣ ಬಿರುಕನ್ನ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೂ ಕಾಲನ್ನೇ ಕತ್ತರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು!
Winter Diabetes Care: ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿನ ತೆಳುವಾದ ನರಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಶ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಪಾದಕ್ಕೆ ಬಿಸಿನೀರು ತಾಗಿದರೂ ಸಹ ನೋವು ಅನುಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಚಳಿಗಾಲವು ಒಂದು ಸವಾಲು
ಚಳಿಗಾಲ ಬಂತೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಣ ಮತ್ತು ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟ ಚರ್ಮ ಕಾಣುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ ನೀವು ಮಧುಮೇಹಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಹಗುರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು. ಮಧುಮೇಹಿಗಳ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಚಳಿಗಾಲವು ಒಂದು ಸವಾಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕ ರಕ್ತದ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವು ದೇಹದ ಅನೇಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಾದಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ನಿಜವಾದ ಅಪಾಯ ಎಲ್ಲಿದೆ?
ನರರೋಗವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿನ ತೆಳುವಾದ ನರಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಶ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಪಾದಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ ಹೊಡೆತ, ಕಡಿತ ಅಥವಾ ಬಿಸಿನೀರು ತಾಗಿದರೂ ಸಹ ನೋವು ಅನುಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಗ್ಯಾಂಗ್ರೀನ್ನಂತಹ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆ
ಈ ಸ್ಪರ್ಶದ ಕೊರತೆಯು ಸಣ್ಣ ಗಾಯಗಳು ಸಹ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಾರದೆ ದೊಡ್ಡ ಸೋಂಕುಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಮಧುಮೇಹವು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಈ ಗಾಯಗಳು ಬೇಗನೆ ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಗ್ಯಾಂಗ್ರೀನ್ನಂತಹ ಗಂಭೀರ ತೊಡಕುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಬಳಸುವಾಗ ಮಾಡುವ ತಪ್ಪು
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಬಳಸುವಾಗ ಮಾಡುವ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದಾಗಿ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆಗಳು ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಬಿಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹಲವರು ದೂರುತ್ತಾರೆ . ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳು ಅದನ್ನು ಬಳಸುವ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಕಾಲ್ಬೆರಳುಗಳ ನಡುವೆಯೂ ದಪ್ಪ ಕ್ರೀಮ್ ಹಚ್ಚುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕಾಲ್ಬೆರಳುಗಳ ನಡುವೆ ತೇವಾಂಶ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡು ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳ ಸೋಂಕಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದು ಚರ್ಮವು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಲು, ಬಿರುಕು ಬಿಡಲು ಮತ್ತು ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗಲು ಅಥವಾ ದ್ರವ ಸೋರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದು ಪಾದಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ.
ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಲಹೆಗಳು
*ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳ ಕೆಳಭಾಗ, ಹಿಮ್ಮಡಿ ಮತ್ತು ಪಾದಗಳ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಹಚ್ಚಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಾಲ್ಬೆರಳುಗಳ ನಡುವೆ ಎಂದಿಗೂ ಕ್ರೀಮ್ ಹಚ್ಚಬೇಡಿ. ಆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಣಗಿಸಿ.
*ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇಲ್ಲದ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯೂರಿಯಾ ಅಧಿಕವಾಗಿರುವ ಕ್ರೀಮ್ಗಳು ಬಿರುಕುಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಚರ್ಮವನ್ನು ಮೃದುವಾಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
*ಪ್ರತಿ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಮೃದುವಾದ ಟವಲ್ನಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಲ್ಬೆರಳುಗಳ ನಡುವೆ.
ಫ್ಯಾಷನ್ಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ರಕ್ಷಣೆಗೂ
*ನಿಮಗೆ ಸಂವೇದನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಚರ್ಮವು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದರೆ, ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಅಥವಾ ಬಿರುಕುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ನೀವು ತಡಮಾಡದೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು.
*ಇವು ಫ್ಯಾಷನ್ಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ರಕ್ಷಣೆಗೂ ಸೂಕ್ತ. ಬಿಗಿಯಾದ ಶೂಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಮೃದುವಾದ, ಆರಾಮದಾಯಕ ಶೂಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ. ಸಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಹತ್ತಿಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಬೇಕು.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.