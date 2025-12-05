ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಕೊಲೊನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಹಿಂದೆ 50 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಈಗ 30 ವರ್ಷ ದಾಟಿದ ಯುವಕರಲ್ಲೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ.
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಬಹುದು.
ಕೊಲೊನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮೊದಲಿಗೆ ರಕ್ತಹೀನತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಿರಂತರ ಆಯಾಸ, ಶಕ್ತಿಹೀನತೆ ಮತ್ತು ನಿದ್ರೆಯ ಮಂಪರು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸುಸ್ತಿನಂತೆ ಕಂಡರೂ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರಬಹುದು.
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಣಗಳು ದೇಹದ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರೊಟೀನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ವಿಪರೀತ ಬೆವರುವಿಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮಲಬದ್ಧತೆ, ಅತಿಸಾರ, ಹೊಟ್ಟೆನೋವು ಇದರ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ.
ಮಲದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು. ಇದು ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವದ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು. ಗಮನಿಸಿ: ಇದು ಕೇವಲ ಮಾಹಿತಿ.ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ.
