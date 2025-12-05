Kannada

30 ವರ್ಷ ದಾಟಿದ ಯುವಕರಲ್ಲೂ

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಕೊಲೊನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಹಿಂದೆ 50 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಈಗ 30 ವರ್ಷ ದಾಟಿದ ಯುವಕರಲ್ಲೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ.

health-life Dec 05 2025
Author: Ashwini HR Image Credits:Getty
ಲಘುವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು

ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಬಹುದು.  

Image credits: Getty
ನಿರಂತರ ಆಯಾಸ

ಕೊಲೊನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮೊದಲಿಗೆ ರಕ್ತಹೀನತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಿರಂತರ ಆಯಾಸ, ಶಕ್ತಿಹೀನತೆ ಮತ್ತು ನಿದ್ರೆಯ ಮಂಪರು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸುಸ್ತಿನಂತೆ ಕಂಡರೂ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರಬಹುದು.

Image credits: Getty
ಕೊಲೊನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಲಕ್ಷಣ

ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಣಗಳು ದೇಹದ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರೊಟೀನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ವಿಪರೀತ ಬೆವರುವಿಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮಲಬದ್ಧತೆ, ಅತಿಸಾರ, ಹೊಟ್ಟೆನೋವು ಇದರ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ.

Image credits: our own
ಮಲದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ

ಮಲದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು. ಇದು ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವದ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು. ಗಮನಿಸಿ: ಇದು ಕೇವಲ ಮಾಹಿತಿ.ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ.

Image credits: Getty

