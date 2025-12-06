ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲದೊಂದಿಗೆ ಬೇಯಿಸಿದ ಸಿಹಿ ಗೆಣಸು ಸೇರಿಸಿ ತಿನ್ನೋದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಭಾರತೀಯ ಚಳಿಗಾಲದ ಮುಖ್ಯ ಖಾದ್ಯವಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವ್ರತ (ಉಪವಾಸ) ಸಮಯದಲ್ಲಿಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬ್ಸ್, ಪ್ರೊಟೀನ್, ಐರನ್, ಕೊಬ್ಬು, ವಿಟಾಮಿನ್ ಸಿ, ವಿಟಾಮಿನ್ ಎ, ಪೊಟ್ಯಾಶಿಯಂ ಎಲ್ಲಾ ಇದ್ದು, ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಗೆಣಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಕಾರ್ಬ್ಸ್, ಪ್ರೋಟೀನ್ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ದಿನವಿಡೀ ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ಇರಲು, ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಸಿಹಿ ಗೆಣಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಬೀಟಾ-ಕ್ಯಾರೋಟಿನ್ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡು, ಸೋಂಕುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಬೆಲ್ಲದ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಿಹಿ ಗೆಣಸಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುವ ಮತ್ತು ಕರಗದ ನಾರು ಇದ್ದು, ಇದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ನಿಧಾನಗೊಳಿಸಿ, ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತ ಕರುಳಿನ ಚಲನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಲಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಇದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ., ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಮತ್ತು ಫೈಬರ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೃದಯರಕ್ತನಾಳದ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಹಾಲು ಬಲವಾದ ಮೂಳೆಗಳಿಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಸೆಳೆತವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಮತ್ತು ಸ್ನಾಯುಗಳ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ.
ಕೊಲೊನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್.. 30 ವರ್ಷದ ನಂತ್ರ ಈ ಲಕ್ಷಣ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ಡ್ರೈ ಆಗೋದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಲು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ, ಹಣದ ಖರ್ಚಿಲ್ಲ!
ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅರಿಶಿನ ನೀರು ಕುಡಿದರೆ ಕಾಮಲೆ ಬರುತ್ತಾ?
ಉತ್ತಮ ನಿದ್ದೆಗಾಗಿ ಈ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿ