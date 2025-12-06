ಯಾವುದೇ ಆಹಾರ ಮಿತಿಮೀರಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಸೂಪರ್ಫುಡ್ಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಇದೇ ನಿಯಮ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ತಪ್ಪು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಿದಾಗ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ಜನಪ್ರಿಯ ಸೂಪರ್ಫುಡ್ಗಳ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಗಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನದ ಸರಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಆಕ್ಸಲೇಟ್ ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ದು, ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ½ ಕಪ್ ಬೇಯಿಸಿದ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಬ್ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನಿ. ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಿ. ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಇದ್ರೆ ಹಸಿ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಅತಿಯಾದ ಸೇವನೆಯು ಹೈಪರ್ ಅಸಿಡಿಟಿ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ದಿನಕ್ಕೆ 1 ತಾಜಾ ಆಮ್ಲಾ ಅಥವಾ 1-2 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಆಮ್ಲಾ ಪುಡಿ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅಸಿಡಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಊಟದ ನಂತರ ಸೇವಿಸಿ.
ಪಿತ್ತಗಲ್ಲು ಅಥವಾ ಪಿತ್ತರಸ ನಾಳದ ಅಡಚಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ದಿನಕ್ಕೆ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ½ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಸಾಕು. ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಹಾಲು ಅಥವಾ ತುಪ್ಪ ಆಧಾರಿತ ರೆಸಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ನಾರಿನ ಅಂಶವು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವ ಮೊದಲು 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. 1-2 ಚಮಚಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತಿನ್ನೋದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ.
ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಜಠರಗರುಳಿನ ತೊಂದರೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ದಿನಕ್ಕೆ 1-2 ಎಸಳುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಲಘುವಾಗಿ ಹುರಿದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತಿನ್ನಿ.
ಈ ಪೂರಕವನ್ನು ಸೇವಿಸಿದ ನಂತರ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿ ಮತ್ತು ಎಸಿವಿ ಅಸಹಿಷ್ಣುತೆಯಂತಹ ಕೆಲವು ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳ ವರದಿಗಳಿವೆ. 1 ಚಮಚ ಪೂರ್ಣ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಕುಡಿಯದಿರಿ.
