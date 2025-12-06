Kannada

ತಪ್ಪು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಿದ್ರೆ ಸೈಡ್‌ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್

ಯಾವುದೇ ಆಹಾರ ಮಿತಿಮೀರಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಸೂಪರ್‌ಫುಡ್‌ಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಇದೇ ನಿಯಮ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ತಪ್ಪು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಿದಾಗ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.

health-life Dec 06 2025
Author: Ashwini HR Image Credits:istock
ತಿನ್ನುವ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ

ಜನಪ್ರಿಯ ಸೂಪರ್‌ಫುಡ್‌ಗಳ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಗಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನದ ಸರಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

Image credits: Getty
ಬೀಟ್‌ರೂಟ್‌

ಆಕ್ಸಲೇಟ್‌ ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ದು, ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ½ ಕಪ್ ಬೇಯಿಸಿದ ಬೀಟ್‌ರೂಟ್ ಬ್ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನಿ. ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಿ. ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಇದ್ರೆ ಹಸಿ ಬೀಟ್‌ರೂಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ತಪ್ಪಿಸಿ.

Image credits: Getty
ಆಮ್ಲಾ

ಅತಿಯಾದ ಸೇವನೆಯು ಹೈಪರ್ ಅಸಿಡಿಟಿ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ದಿನಕ್ಕೆ 1 ತಾಜಾ ಆಮ್ಲಾ ಅಥವಾ 1-2 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಆಮ್ಲಾ ಪುಡಿ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅಸಿಡಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಊಟದ ನಂತರ ಸೇವಿಸಿ. 

Image credits: Getty
ಅರಿಶಿನ

ಪಿತ್ತಗಲ್ಲು ಅಥವಾ ಪಿತ್ತರಸ ನಾಳದ ಅಡಚಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ದಿನಕ್ಕೆ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ½ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಸಾಕು.  ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಹಾಲು ಅಥವಾ ತುಪ್ಪ ಆಧಾರಿತ ರೆಸಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿ. 

Image credits: Getty
ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳು

ಹೆಚ್ಚಿನ ನಾರಿನ ಅಂಶವು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವ ಮೊದಲು 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. 1-2 ಚಮಚಕ್ಕಿಂತ  ಹೆಚ್ಚು ತಿನ್ನೋದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ.

Image credits: Getty
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ

ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಜಠರಗರುಳಿನ ತೊಂದರೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ದಿನಕ್ಕೆ 1-2 ಎಸಳುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಲಘುವಾಗಿ ಹುರಿದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತಿನ್ನಿ.

Image credits: Getty
ಆಪಲ್ ಸೈಡರ್ ವಿನೆಗರ್

ಈ ಪೂರಕವನ್ನು ಸೇವಿಸಿದ ನಂತರ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿ ಮತ್ತು ಎಸಿವಿ ಅಸಹಿಷ್ಣುತೆಯಂತಹ ಕೆಲವು ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳ ವರದಿಗಳಿವೆ. 1 ಚಮಚ ಪೂರ್ಣ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಕುಡಿಯದಿರಿ. 

Image credits: Getty

