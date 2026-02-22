ಮೊಟ್ಟೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾದರೂ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳಿವೆ. ಆ ಕಲ್ಪನೆಗಳ ಹಿಂದಿನ ನಿಜವಾದ ಸತ್ಯ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಮೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಇದ್ದರೂ, ಅದು ನೇರವಾಗಿ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮಿತವಾಗಿ ಮೊಟ್ಟೆ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಾಲು ಮತ್ತು ಮೊಟ್ಟೆ ಎರಡೂ ಪ್ರೋಟೀನ್ನ ಉತ್ತಮ ಮೂಲಗಳು. ಇವೆರಡನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಮತೋಲಿತ ಪೋಷಕಾಂಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಹಸಿ ಮೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 'ಸಾಲ್ಮೊನೆಲ್ಲಾ' ಎಂಬ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇರಬಹುದು. ಇದು ಹೊಟ್ಟೆ ಕೆಡಲು (ಫುಡ್ ಪಾಯಿಸನಿಂಗ್) ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿ ತಿನ್ನುವುದೇ ಸುರಕ್ಷಿತ.
ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದರೆ ಅದರ ಮೇಲಿರುವ ಕ್ರಿಮಿಗಳು ರಂಧ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಒಳಗೆ ಸೇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ತುಂಬಾ ಕೊಳಕಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬಳಸದಿರುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಮೊಟ್ಟೆಯ ಹಳದಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಮತ್ತು ಖನಿಜಾಂಶಗಳಿವೆ. ಇದು ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿರುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಅತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
