ಈ ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್ ಬಳಸಬಾರದಂತೆ.. ಹಲ್ಲಿನ ಕಲೆ ತೆಗೆದು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಲು ಯಾರು ಯಾವುದನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು?
Choosing right toothbrush: ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಥವಾ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಬ್ರಷ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕುಂಚಗಳ ಗಡಸುತನವು ನಮ್ಮ ಹಲ್ಲು ಮತ್ತು ದವಡೆಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಹಲವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.
4 ವಿಧದ ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್
4 ವಿಧದ ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್
ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಥವಾ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಬ್ರಷ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕುಂಚಗಳ (Bristles) ಗಡಸುತನವು ನಮ್ಮ ಹಲ್ಲು ಮತ್ತು ವಸಡುಗಳ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಹಲವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ನಾಲ್ಕು ವಿಧದ ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್ಗಳು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದು ಸೂಕ್ತ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?
ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?
ಬ್ರಷ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕುಂಚಗಳ ಗಡಸುತನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್ಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸಾಫ್ಟ್, ಸಾಫ್ಟ್, ಮೀಡಿಯಂ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಡ್ ಎಂದು ನಾಲ್ಕು ವಿಧಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
1. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸಾಫ್ಟ್ ಬ್ರಷ್ (Extra Soft)
1. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸಾಫ್ಟ್ ಬ್ರಷ್ (Extra Soft)
ಇದರ ಕುಂಚಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ದವಡೆಯಿಂದ ರಕ್ತ ಬರುವವರು, ಹಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಇರುವವರು ಅಥವಾ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಹಲ್ಲಿನ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡವರಿಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ತ. ಇದು ದವಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹಾಕಿ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
2. ಸಾಫ್ಟ್ ಬ್ರಷ್ (Soft)
2. ಸಾಫ್ಟ್ ಬ್ರಷ್ (Soft)
ಹೆಚ್ಚಿನ ದಂತವೈದ್ಯರು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುವುದು ಈ ಸಾಫ್ಟ್ ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್ ಅನ್ನು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಹಲ್ಲು ಮತ್ತು ದವಡೆ ಹೊಂದಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ಇದು ಹಲ್ಲುಗಳ ಮೇಲಿರುವ ಪಾಚೆಯನ್ನು (Plaque) ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದವಡೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
3. ಮೀಡಿಯಂ ಬ್ರಷ್ (Medium)
3. ಮೀಡಿಯಂ ಬ್ರಷ್ (Medium)
ಇದರ ಕುಂಚಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಹಲ್ಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಅತಿಯಾದ ಕಲೆ ಇರುವವರು ಅಥವಾ ಟೀ, ಕಾಫಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕುಡಿಯುವವರು ಇದನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ಅತಿಯಾದ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿದರೆ ದವಡೆಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
4. ಹಾರ್ಡ್ ಬ್ರಷ್ (Hard)
4. ಹಾರ್ಡ್ ಬ್ರಷ್ (Hard)
ಹಾರ್ಡ್ ಬ್ರಷ್ನ ಕುಂಚಗಳು ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿದಿನ ಹಾರ್ಡ್ ಬ್ರಷ್ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಹಲ್ಲಿನ ರಕ್ಷಣಾ ಕವಚವಾದ ಎನಾಮೆಲ್ ಸವೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ದವಡೆ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವ (Gum recession) ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಮಕ್ಕಳ ದವಡೆ ತುಂಬಾ ನಾಜೂಕಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅವರು ಹಾರ್ಡ್ ಬ್ರಷ್ ಬಳಸಿದರೆ ಗಾಯ ಅಥವಾ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಇರುವವರು ಗಟ್ಟಿ ಬ್ರಷ್ ಬಳಸಿದರೆ ಹಲ್ಲು ನೋವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಹಲ್ಲಿನ ಬೇರುಗಳು ಹೊರಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ.
ಸರಿಯಾದ ಬ್ರಷ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ
ಸರಿಯಾದ ಬ್ರಷ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ
ದಂತ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಬ್ರಷ್ ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ. ಅಲ್ಲದೆ, ಪ್ರತಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಅಥವಾ ಬ್ರಷ್ನ ಕುಂಚಗಳು ಬಾಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಬ್ರಷ್ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು. ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವುದು ಹಲ್ಲುಗಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.