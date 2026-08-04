ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ನ ಜನರೇಟಿವ್ AI ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ರಂಜನಿ ಮಣಿ ತಮ್ಮ ಆನುವಂಶಿಕ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆಯ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 68 ವರ್ಷದ ತಾಯಿಯೇ ಜೀವಂತ ದಾನಿಯಾಗಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ನೀಡಿದ್ದು, ಯಶಸ್ವಿ ಕಸಿಯ ಬಳಿಕ ಹೊಸ ಬದುಕಿನತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆಯಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅನುಭವವನ್ನು ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜನರೇಟಿವ್ AI ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುವ ರಂಜನಿ ಮಣಿ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನ ಅತ್ಯಂತ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆನುವಂಶಿಕ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಸಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದು, ಅವರ 68 ವರ್ಷದ ತಾಯಿಯೇ ಜೀವಂತ ದಾನಿಯಾಗಿ ಹೊಸ ಬದುಕು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆನುವಂಶಿಕ ಕಾಯಿಲೆಯೊಂದಿಗೆ ದೀರ್ಘ ಹೋರಾಟ!
ರಂಜನಿ ಅವರಿಗೆ ಆಟೋಸೋಮಲ್ ಡಾಮಿನಂಟ್ ಪಾಲಿಸಿಸ್ಟಿಕ್ ಕಿಡ್ನಿ ಡಿಸೀಸ್ (ADPKD) ಎಂಬ ಆನುವಂಶಿಕ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ. ಅವರ ತಂದೆಯೂ ಇದೇ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲಿದ್ದು, ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ಗೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿದ್ದರು. ತಂದೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಟ್ಟ ಅನುಭವವೇ ರಂಜನಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿತು. 20ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೂ ಇದೇ ಜೀನ್ ಇರುವುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿತು.
ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿದರೂ ಕೊನೆಗೆ ಕಿಡ್ನಿ ಕಸಿ ಅನಿವಾರ್ಯ!
ವ್ಯಾಯಾಮ, ಸಮತೋಲನ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆಯ ಮೂಲಕ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ರಂಜನಿ, ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಬಳಿಕ ಕೆಲವು ಆರೋಗ್ಯ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ವೈದ್ಯರು ಕಸಿ ಅಥವಾ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಎಂಬ ಎರಡು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದರು. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಕಸಿಯನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು.
68 ವರ್ಷದ ತಾಯಿಯ ಅಮೂಲ್ಯ ಜೀವದಾನ!
ಈ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಂಜನಿಯ ತಾಯಿ ತಮ್ಮ ಮೂತ್ರಪಿಂಡವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಲು ಮುಂದೆ ಬಂದರು. 68ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ಜೀವಂತ ದಾನಿಯಾಗಿ ಮಗಳ ಬದುಕಿಗೆ ಹೊಸ ಆಶಾಕಿರಣವಾಗಿದ್ದಾರೆ. "ನನ್ನ ತಾಯಿ ನನಗೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ರಂಜನಿ ಭಾವುಕರಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಸಿ ಅವರ ಬದುಕಿಗೆ ಹೊಸ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬಿದ್ದು, ಚೇತರಿಕೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮರಳಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ..!
ಈ ಅನುಭವವನ್ನು ಕರುಣೆಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ರಂಜನಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆನುವಂಶಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂಚಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಸಮಯೋಚಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಅಂಗಾಂಗ ದಾನದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ಕನಸು!
ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಮಹಿಳಾ ಆರೋಗ್ಯ, ADPKD ರೋಗಿಗಳ ನೆರವು ಹಾಗೂ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಯೋಜನೆ ಕುರಿತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ರಂಜನಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ವೈದ್ಯರು, ದಾದಿಯರು, ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಬೆಂಬಲವೇ ಈ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಎಂದು ಅವರು ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದಾರೆ.