ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಅಮೃತದಂತಿರುವ ಈ ಆಹಾರ ರಾತ್ರಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಮಗೂ ಬರಬಹುದು!
Foods to avoid at night Kannada: ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ನಿದ್ದೆಯ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಪೌಷ್ಟಿಕವಾಗಿದ್ದರೂ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಸಮಸ್ಯೆಯೊಡ್ಡಬಲ್ಲ 5 ಆಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ.
5 ಆಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ
ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಲು ನಾವು ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ, ಆ ಆಹಾರವನ್ನು ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಅಮೃತದಂತಿರುವ ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳು ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯು ನಿಧಾನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕೆಲವು ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅಜೀರ್ಣ ಮತ್ತು ನಿದ್ದೆಯ ಕೊರತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ 5 ಆಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
1. ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು (Spinach)
1. ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು (Spinach)
ಪಾಲಕ್ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ತರಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಇದನ್ನು ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯು ನಿಧಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪಾಲಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಫೈಬರ್ (ನಾರಿನಂಶ) ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶವನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾರವಾಗುವುದು ಅಥವಾ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
2. ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣಿನ ರಸ (Fruits & Juices)
2. ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣಿನ ರಸ (Fruits & Juices)
ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದರೂ, ರಾತ್ರಿಯ ಊಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನುವುದು ಅಥವಾ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಯುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು (Natural Sugar) ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ಇದು ಕೆಲವು ಜನರಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದಲ್ಲದೆ, ನಿದ್ದೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತದೆ.
3. ಹಸಿ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಬೀಟ್ರೂಟ್ (Raw Cucumber & Beetroot)
3. ಹಸಿ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಬೀಟ್ರೂಟ್ (Raw Cucumber & Beetroot)
ಹಸಿ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಬೀಟ್ರೂಟ್ ತಂಪು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಸಂಜೆ ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆಯುರ್ವೇದದ ಪ್ರಕಾರವೂ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಹಸಿ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಲಾಡ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಜೀರ್ಣಾಂಗವ್ಯೂಹಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ.
4. ಮೊಳಕೆ ಭರಿಸಿದ ಕಾಳುಗಳು (Sprouts)
4. ಮೊಳಕೆ ಭರಿಸಿದ ಕಾಳುಗಳು (Sprouts)
ಮೊಳಕೆ ಬಂದ ಕಾಳುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೀನ್ ಮತ್ತು ಫೈಬರ್ ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಹಸಿಯಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೊಟ್ಟೆ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮ ಪಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್, ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಅಜೀರ್ಣದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇವುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕಿದ್ದರೆ ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
5. ಮೊಸರು (Curd)
5. ಮೊಸರು (Curd)
ಮೊಸರು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಮೃತಪ್ರಾಯವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದನ್ನು ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದಾಯಕ. ಮೊಸರು ತಂಪು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಫ (Mucus) ಅಥವಾ ಶೀತದ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ವೇಗ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಮೊಸರು ಸರಿಯಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗದೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ಈ ಸರಳ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಗಾಢವಾದ ನಿದ್ದೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.