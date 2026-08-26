ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಮತ್ತು ಪುದೀನಾ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ತಂದ ಎರಡೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಅವು ಬಾಡಿ ಹೋಗುವುದು ಅಥವಾ ಕಪ್ಪಾಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಈ ಟ್ರಿಕ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ವಾರ ತಾಜಾವಾಗಿರುತ್ತೆ!
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ತಂದ ತಕ್ಷಣ, ಮೊದಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧವಾದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಇದರಿಂದ ಅದರ ಮೇಲಿರುವ ಧೂಳು ಮತ್ತು ಕೊಳೆ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ.
ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ಡಬ್ಬಿ ಬಳಸುವ ಬದಲು, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರಗಳಿರುವ (Tiny holes) ಸ್ಟೀಲ್ ಡಬ್ಬಿಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರಗಳಿರುವ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಇಡುವುದರಿಂದ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತೇವಾಂಶವು ಆ ರಂಧ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಹೊರಹೋಗುತ್ತದೆ. ಗಾಳಿಯಾಡುವುದರಿಂದ ಸೊಪ್ಪು ಕೊಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ.
ಈ ರೀತಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಡಬ್ಬಿಯನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಮತ್ತು ಪುದೀನಾ ಸೊಪ್ಪು ಇಡೀ ವಾರ ಈಗ ತಾನೇ ತಂದಂತೆ ತಾಜಾವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
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