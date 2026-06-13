Chicken Curry: ಚಿಕನ್ ಬೇಯಿಸಿದ ನಂತರ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿ, 24 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ
How to safely reheat chicken curry: ಚಿಕನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಇಷ್ಟ. ನಿನ್ನೆ ಮಾಡಿದ ಚಿಕನ್ ಕರಿಯನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟು, ಮರುದಿನ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಿನ್ನುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಹಲವರಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಾಗೆ ತಿಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.
ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವುದೇನು?
ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವುದೇನು?
ನಿನ್ನೆ ಮಾಡಿದ ಚಿಕನ್ ಕರಿಯನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನುವುದು ಹಲವರಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ. ಸಮಯದ ಅಭಾವ, ಆಹಾರ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ರುಚಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಹೀಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಚಿಕನ್ನಂತಹ ಮಾಂಸಾಹಾರವನ್ನು ಹೀಗೆ ತಿನ್ನುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು. ಯಾಕೆಂದು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಸರಿಯಾಗಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ
ಸರಿಯಾಗಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ
ಚಿಕನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಧಿಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದ ಚಿಕನ್ ಕರಿಯನ್ನು ಕೋಣೆಯ ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಇಟ್ಟರೆ, ಸಾಲ್ಮೊನೆಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಫಿಲೋಕೊಕಸ್ನಂತಹ ಹಾನಿಕಾರಕ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿಟ್ಟರೂ, ಮರುದಿನ ಬಿಸಿ ಮಾಡುವಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಫುಡ್ ಪಾಯ್ಸನಿಂಗ್ ಆಗುವ ಅಪಾಯವಿದೆ.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವಾಂತಿ, ಭೇದಿ, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಮತ್ತು ಜ್ವರದಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇದು ತೀವ್ರಗೊಂಡು ನಿರ್ಜಲೀಕರಣಕ್ಕೂ (ಡೀಹೈಡ್ರೇಶನ್) ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು, ವೃದ್ಧರು ಮತ್ತು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುವವರಲ್ಲಿ ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮತ್ತೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡುವಾಗ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ
ಮತ್ತೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡುವಾಗ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ
ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಬೇಯಿಸಿದ ಚಿಕನ್ ಅನ್ನು ಕೋಣೆಯ ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಇಡಬಾರದು. ತಕ್ಷಣವೇ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟ ಚಿಕನ್ ಅನ್ನು 24 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ಬಳಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮತ್ತೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡುವಾಗ, ಕೇವಲ ಸಾರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಚಿಕನ್ ತುಂಡುಗಳು ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಸಿಯಾಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಬಳಸಿ
ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಬಳಸಿ
ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು, ಚಿಕನ್ ಅನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಬಿಸಿ ಮಾಡದೆ ತಿನ್ನುವುದೇ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಅದರ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಮೌಲ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ರುಚಿಯೂ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ, ಒಮ್ಮೆ ಬೇಯಿಸಿದ ಚಿಕನ್ ಅನ್ನು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತವೆ
ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತವೆ
ಕೆಲವರು ಚಿಕನ್ನಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬಂದರೂ ಅಥವಾ ರುಚಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾಗಿದ್ದರೂ, 'ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ' ಎಂದು ತಿಂದುಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಆ ಆಹಾರವನ್ನು ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸಿರುತ್ತವೆ. ಅದನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶಗಳು ಸೇರಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ.
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