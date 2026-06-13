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- ಹಳದಿ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು: ಅಡುಗೆಗೆ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್? ಯಾವುದನ್ನ ಯಾವ ರೆಸಿಪಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತೆ?
ಹಳದಿ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು: ಅಡುಗೆಗೆ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್? ಯಾವುದನ್ನ ಯಾವ ರೆಸಿಪಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತೆ?
Yellow lemon vs green lime: ನೀವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಹಳದಿ ಅಥವಾ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರುತ್ತೀರಿ. ಇವೆರಡರ ರುಚಿಯೂ ಹುಳಿಯಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ಹಲವು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿದ್ದು, ಆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ?
ಎರಡೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ
ಎರಡೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ
ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೀರಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ಸಲಾಡ್ಗಳಿಗೆ ಹಿಂಡುತ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ಹಾಗೆ ಹಳದಿ ನಿಂಬೆಯಂತೆಯೇ ಹಸಿರು ನಿಂಬೆ ಕೂಡ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಲೆಮನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ನಿಂಬೆ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಲೈಮ್ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಇವೆರಡನ್ನೂ ಒಂದೇ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಬನ್ನಿ, ಇಂದು ನಿಮಗೆ 'ಲೆಮನ್' ಮತ್ತು 'ಲೈಮ್' ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ.
ಲೆಮನ್ ಮತ್ತು ಲೈಮ್ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು?
ಲೆಮನ್ ಮತ್ತು ಲೈಮ್ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು?
ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಲೆಮನ್ ಮತ್ತು ಲೈಮ್ ಎರಡನ್ನೂ ಒಂದೇ ಹಣ್ಣು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಹಾಗಲ್ಲ. ಇವೆರಡೂ ಒಂದೇ ಸಿಟ್ರಸ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವುಗಳಾಗಿದ್ದರೂ, ಇವುಗಳ ಬಣ್ಣ, ಗಾತ್ರ, ಸುಗಂಧ (Aroma), ಫ್ಲೇವರ್ ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿವೆ.
ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಆಕಾರ: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ, ಗಾಢ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಮತ್ತು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವ ಹುಳಿ ಹಣ್ಣೇ 'ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು' ಅಥವಾ 'ಲೆಮನ್'. ಇದು ಅಂಡಾಕಾರದಲ್ಲಿ (Oval shape) ಇರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಇದರ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡೂ ತುದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಬ್ಬಿದಂತಹ ಭಾಗವಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ, ಸಣ್ಣದಾದ ಮತ್ತು ದುಂಡಗಿನ ಆಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಹಣ್ಣೇ 'ಲೈಮ್'. ಇವೆರಡೂ ಲಿಂಬೆಯ ವಿಧಗಳೇ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನೇ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.
ರುಚಿ ಮತ್ತು ಸುಗಂಧ: ಇವೆರಡರ ರುಚಿಯಲ್ಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರುತ್ತದೆ. 'ಲೆಮನ್' ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಪ್ರಮಾಣ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಹುಳಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೂ, ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಲೆಮನ್ನ ಸುಗಂಧದಲ್ಲಿ ಹಿತವಾದ ಸೌಮ್ಯ ಸಿಹಿ ಇರುತ್ತದೆ.
ಹಾಗೆಯೇ'ಲೈಮ್' (ಹಸಿರು ಲಿಂಬೆ)ನಲ್ಲಿ ಆಸಿಡ್ ಅಂಶ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇದರ ಸುಗಂಧವು ತುಂಬಾ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಮತ್ತು ತೀವ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇದು ಲಘು ಕಹಿಯನ್ನೂ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಹಸಿರು ನಿಂಬೆಯ (ಲೈಮ್) ಸಿಪ್ಪೆ ಮತ್ತು ರಸವನ್ನು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ, ಕಾಕ್ಟೇಲ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖಾದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಎಷ್ಟಿದೆ?
ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಎಷ್ಟಿದೆ?
ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಹಳದಿ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇವೆರಡರಲ್ಲೂ ಭರಪೂರ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ (Vitamin C) ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ, ಸೋಂಕು ಮತ್ತು ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೊಲಾಜೆನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಲೈಮ್ ಅಂದರೆ ಹಸಿರು ನಿಂಬೆಯಲ್ಲಿ 'ಫ್ಲೇವನಾಯ್ಡ್ಸ್' (Flavonoids) ಎಂಬ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು (Antioxidants) ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇವು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಉರಿಯೂತವನ್ನು (Inflammation) ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇವೆರಡನ್ನೂ ನಿಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ, ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳು ತೀರಾ ವಿರಳ.
ಯಾವ ಯಾವ ರೆಸಿಪಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ?
ಯಾವ ಯಾವ ರೆಸಿಪಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ?
'ಲೆಮನ್' ಅಂದರೆ ಹಳದಿ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ಶರಬತ್, ಸಲಾಡ್, ಲೆಮನ್ ಟೀ, ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಗಳು, ಹಾಲನ್ನು ಒಡೆದು ಪನ್ನೀರ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಬೇಕಿಂಗ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
'ಲೈಮ್' ಅಂದರೆ ಹಸಿರು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ಚಾಟ್ಸ್, ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯನ್ ಖಾದ್ಯಗಳು, ಮಾಕ್ಟೇಲ್ಗಳು, ಕಾಕ್ಟೇಲ್ಗಳು, ಮ್ಯಾರಿನೇಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಸ್ಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
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