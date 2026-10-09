Pet Care Foods: ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಫುಡ್ ಬೆಸ್ಟ್!
ಬೇಸಿಗೆಯ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಪಾರಾಗಿ ಮಳೆಗಾಲ ಶುರುವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನಮ್ಮ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುದ್ದಿನ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡಬಹುದಾದ 5 ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೋಬಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಅಲರ್ಜಿ ಇಲ್ಲದ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ಮಿತವಾಗಿ ಮೊಸರನ್ನು ತಿನ್ನಿಸಬಹುದು.
ಫೈಬರ್ ಮತ್ತು ಆಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಸಿಹಿ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಕಾಡುವ ಭೇದಿ ಮತ್ತು ಮಲಬದ್ಧತೆ ತಡೆಯಲು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮಾಂಸಖಂಡಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಲು ಇದು ಹೇಳಿಮಾಡಿದ ಆಹಾರ.
ಅನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗುವ ಆಹಾರವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆನೋವು ಅಥವಾ ಜೀರ್ಣದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಾಗ ಬೇಯಿಸಿದ ಚಿಕನ್ ಜೊತೆ ಅನ್ನ ಬೆರೆಸಿ ಕೊಡುವುದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಬೇಯಿಸಿದ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮತ್ತು ಬೀನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಎ, ಸಿ ಹಾಗೂ ಫೈಬರ್ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಇರುವ ಈ ತರಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.
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