ಮಾತ್ರೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವತಃ ಪುಡಿ ಮಾಡುವುದು, ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ತೆರೆಯುವುದು ಅಥವಾ ಔಷಧಿಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಬದಲಿಸುವುದು ಕೂಡ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಮಾತ್ರೆಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕರಗುವಂತೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಮಾತ್ರೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಎಷ್ಟು ನೀರು ಬಳಸಬೇಕು? ನೋಡಿ..
ಮಾತ್ರೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನೀರು ಎಷ್ಟು ಕುಡಿಯಬೇಕು? ಚಹಾ, ಹಾಲಿನ ಜೊತೆ ಸೇವಿಸಬಹುದೇ? How Much Water Should You Drink When Taking Medicines or Tablets?
ವೈದ್ಯರು ಔಷಧಿ ಬರೆದುಕೊಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸೇವಿಸುವುದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ, ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದೂ ಅಷ್ಟೇ ಅಗತ್ಯ. ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವ ಬಹುತೇಕರು ಮಾತ್ರೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮಾತ್ರೆಯನ್ನು ಯಾವ ಪಾನೀಯದೊಂದಿಗೆ ಸೇವಿಸಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು, ಮಾತ್ರೆ ನುಂಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಲಗಬಹುದೇ ಎಂಬಂತಹ ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಔಷಧಿಯ ಪರಿಣಾಮ, ಅದರ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಜೀರ್ಣಾಂಗದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.
ಮಾತ್ರೆ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ನುಂಗುವಾಗ ಸಾದಾ ನೀರು ಬಳಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸ. ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಔಷಧಿ ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅನ್ನನಾಳದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತಲುಪಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರೆ ನುಂಗಿದರೆ ಅದು ಅನ್ನನಾಳದಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿ ಉರಿ, ನೋವು ಅಥವಾ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕೆಲವು ಔಷಧಿಗಳು ಅನ್ನನಾಳ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಒಳಪದರಕ್ಕೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇರುವುದರಿಂದ, ಮಾತ್ರೆ ಸೇವಿಸುವಾಗ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಹಾಗಾದರೆ ಮಾತ್ರೆ ನುಂಗಲು ಎಷ್ಟು ನೀರು ಬೇಕು? ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಔಷಧಿಗಳಿಗೂ ಒಂದೇ ಪ್ರಮಾಣ ಎಂಬ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾತ್ರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆ ತಲುಪುವಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಕೆಲವು ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಯ ಪ್ರಕಾರ 60 ಮಿಲಿಲೀಟರ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರೆ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಆದರೂ ಔಷಧಿಯ ಲೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಸೂಚನೆ ಅಥವಾ ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿರುವ ವಿಧಾನವೇ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮುಖ್ಯ.
ಇನ್ನು ಬೆಳಗಿನ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಚಹಾ ಅಥವಾ ಹಾಲಿನೊಂದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಹಲವರಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಔಷಧಿಗೂ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಹಾಲು, ಚಹಾ, ಕಾಫಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಪಾನೀಯಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಔಷಧಿಗಳ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ವೈದ್ಯರು ಅಥವಾ ಔಷಧಿಯ ಲೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸದಿದ್ದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾತ್ರೆಯನ್ನು ಸಾದಾ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಸೇವಿಸುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಅಭ್ಯಾಸ.
ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖ್ಯ ವಿಚಾರವೆಂದರೆ ಮಾತ್ರೆ ನುಂಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಲಗಬಾರದು. ಕೆಲವು ಔಷಧಿಗಳು ಅನ್ನನಾಳದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡರೆ ಉರಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಔಷಧಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮಾತ್ರೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವತಃ ಪುಡಿ ಮಾಡುವುದು, ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ತೆರೆಯುವುದು ಅಥವಾ ಔಷಧಿಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಬದಲಿಸುವುದು ಕೂಡ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಮಾತ್ರೆಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕರಗುವಂತೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ವೈದ್ಯರು ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮಸಿಸ್ಟ್ ಸಲಹೆಯಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡಬಾರದು.
ಸಣ್ಣ ಅಭ್ಯಾಸಗಳೇ ಔಷಧಿಯ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾತ್ರೆ ಸೇವಿಸುವಾಗ ಸಮಯದ ಜೊತೆಗೆ ವಿಧಾನಕ್ಕೂ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ವೈದ್ಯರು ಅಥವಾ ಔಷಧಿಯ ಲೇಬಲ್ ನೀಡಿರುವ ಸೂಚನೆಗಳಿಗೆ ಸದಾ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ.