ಕುಡುಕರು ಮದ್ಯ ಸೇವನೆಗೂ ಮುನ್ನ ನೆಲದ ಮೇಲೆ 2 ಹನಿ ಚೆಲ್ಲುವುದು ಯಾಕೆ? ಈ ಆಚರಣೆ ಎಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಯ್ತು?
ಮದ್ಯ ಕುಡಿಯುವ ಮುನ್ನ ಗ್ಲಾಸ್ನಿಂದ ಕೆಲವು ಹನಿಗಳನ್ನು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಚೆಲ್ಲುವುದನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಇದೊಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂದುಕೊಂಡರೆ.. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಇದನ್ನೊಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಂತ ಪಾಲಿಸ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಎಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಯ್ತು? ಬನ್ನಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಕಾಣದ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮೊದಲ ಹನಿ ಅರ್ಪಣೆ
ಭಾರತದ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಕುಡಿಯುವ ಮುನ್ನ ಗ್ಲಾಸ್ನಿಂದ ಕೆಲವು ಹನಿಗಳನ್ನು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಚೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ನಾವು ಕುಡಿಯುವ ಪಾನೀಯದ ಮೊದಲ ಭಾಗವನ್ನು ಕಾಣದ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಲವರು ಭಾವಿಸ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ದೇವರುಗಳು, ಪ್ರಕೃತಿ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡುವ ವಿಧಾನ ಅಂತ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಮೊದಲ ಹನಿಯನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸಿ, ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನ ಕುಡಿಯುವ ಮೂಲಕ ತಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ದೇವರುಗಳು, ಪೂರ್ವಿಕರ ಗೌರವದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ..
ಈ ಆಚರಣೆ ಕೇವಲ ಭಾರತಕ್ಕಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಯುರೋಪ್, ಆಫ್ರಿಕಾ, ಅಮೆರಿಕಾದ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಇಂಥದ್ದೇ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ 'ಲಿಬೇಶನ್' (Libation) ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ದೇವರುಗಳು ಅಥವಾ ಸತ್ತ ಪೂರ್ವಿಕರ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾನೀಯವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವುದು. ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನರು ದೇವರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಬೇಕು, ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ, ಯುದ್ಧಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೀಗೆ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಿದ್ರು. ಕಾಲ ಕ್ರಮೇಣ ಈ ಆಚರಣೆ ವಿವಿಧ ಸಮಾಜಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಿತು.
ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರೀಕ್, ರೋಮನ್ ನಾಗರಿಕತೆಗಳಲ್ಲೂ..
ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೂ ಪ್ರಾಚೀನ ನಾಗರಿಕತೆಗಳಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಗ್ರೀಕ್, ರೋಮನ್ ನಾಗರಿಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಮದ್ಯ ಅರ್ಪಿಸುವುದು ಒಂದು ಆಚರಣೆಯಾಗಿತ್ತು. ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಪ್ರಯಾಣಗಳು, ಯುದ್ಧಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ ದೇವರುಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಮದ್ಯವನ್ನು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿದ್ದರು. ತಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕು, ದೇವತೆಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಿದ್ರು. ಈ ರೀತಿ ಪಾನೀಯದ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವುದು ಗೌರವ ಹಾಗೂ ಭಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಬದಲಾಯ್ತು.
ಆಫ್ರಿಕಾ, ಅಮೆರಿಕಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಿಕರ ಸ್ಮರಣೆ
ಆಫ್ರಿಕಾದ ಕೆಲವು ಸಮಾಜಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಿಕರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಭಾಗವಾಗಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನ ಚೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಸತ್ತ ಹಿರಿಯರನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ನಮನವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಮೆರಿಕಾದ ಕೆಲವು ಸಮಾಜಗಳಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ತ ಆತ್ಮೀಯರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಹನಿ ಮದ್ಯವನ್ನು ಸುರಿಯುತ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಚರಣೆಯ ಹಿಂದೆ ಪೂರ್ವಿಕರ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ, ಗೌರವ, ಕೃತಜ್ಞತೆ ಅಂಥ ಭಾವನೆಗಳಿವೆ.
ದೃಷ್ಟಿ, ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ
ಭಾರತದ ಕೆಲವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಆಚರಣೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣನೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮದ್ಯದ ಮೊದಲ ಹನಿಗಳನ್ನು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಚೆಲ್ಲೋದ್ರಿಂದ ದೃಷ್ಟಿ, ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಭಾವಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೆಲವರ ನಂಬಿಕೆ. ಮದ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಆಕರ್ಷಣಾ ಶಕ್ತಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನ ತನ್ನತ್ತ ಎಳೆಯುತ್ತೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗವನ್ನ ನೆಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಭಾವ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತುಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾರೆ.
ಆದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಜನರಲ್ಲಿರುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳಷ್ಟೇ. ಇವುಗಳಿಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆಧಾರಗಳಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಕುಡಿಯುವ ಮುನ್ನ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಹನಿ ಚೆಲ್ಲುವ ಆಚರಣೆಯ ಹಿಂದೆ ದೇವರುಗಳ ಮೇಲಿನ ಭಕ್ತಿ, ಪೂರ್ವಿಕರ ಮೇಲಿನ ಗೌರವ, ರಕ್ಷಣೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಭಿನ್ನವಾದ ಭಾವನೆಗಳಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು.
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