ನಾಗ್ಪುರದ ದಂಪತಿಯೊಬ್ಬರು ಏರೋಪೋನಿಕ್ಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿ ಮಣ್ಣಿಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ 400 ಚದರ ಅಡಿ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಸರಿ ಬೆಳೆಯುವ ಮೂಲಕ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 55 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 1.3 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತರರಿಗೂ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿ, ಬೆಳೆದ ಕೇಸರಿಯನ್ನು ಮರುಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನೂ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಗ್ಪುರ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಮಸಾಲೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕೇಸರಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಶೀತ ಮತ್ತು ಶುಷ್ಕ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾಗ್ಪುರದ ದಂಪತಿ ಅದು ತಪ್ಪು ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಯಂತ್ರಿತ ಒಳಾಂಗಣ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಕೇಸರಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅವರು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಅವರು ಮಣ್ಣು ಇಲ್ಲದೆಯೂ ಕೇಸರಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಯಲು ಕೃಷಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಕೋಟ್ಯಧಿಪತಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಕ್ಷಯ್ ಹೋಲೆ ಮತ್ತು ದಿವ್ಯಾ ಲೋಹಕರೆ ಹೋಲೆ 400 ಚದರ ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಕೋಣೆಯನ್ನು ಕೇಸರಿ ಬೆಳೆಯುವ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೇಸರಿ ಬೆಳೆಯಲು ಏರೋಪೋನಿಕ್ಸ್ , ಮಣ್ಣು-ರಹಿತ ಕೃಷಿ ತಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ತಂತ್ರವು ಮಸಾಲೆ ಕೃಷಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
₹ 55 ಲಕ್ಷ ಆರಂಭಿಕ ಹೂಡಿಕೆ, ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ₹ 1.3 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ
ದಂಪತಿ, ಆರಂಭಿಕ ಪ್ರಯತ್ನದ ನಂತರ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡರು ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅದನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ಯಮವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದರು. ಅಕ್ಷಯ್ ಮತ್ತು ದಿವ್ಯಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದರು. ಈ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ದಂಪತಿ, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹ 55 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರು. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಸುಮಾರು 100 ಕೇಸರಿ ಬಲ್ಬ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 80 ಚದರ ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಸಣ್ಣ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟರು.
ನಂತರ ಅವರು 400 ಚದರ ಅಡಿ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದರು ಮತ್ತು 2023 ರಲ್ಲಿ ಶಯಾ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಐದೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ವ್ಯವಹಾರವು ₹ 1.3 ಕೋಟಿ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ದಂಪತಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಒಟ್ಟು 45 ಕೆಜಿ ಕೇಸರಿಯನ್ನು ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 2023 ಮತ್ತು 2025 ರ ನಡುವೆ, ಈ ಉದ್ಯಮವು ನಿಯಂತ್ರಿತ ಒಳಾಂಗಣ ಸೆಟಪ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಸಾಲೆ ವ್ಯವಹಾರದ ಮೂಲಕ ವಾರ್ಷಿಕ ₹ 40 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹ 50 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ.
ಮರುಖರೀದಿ ಯೋಜನೆ
ಅಕ್ಷಯ್ ಮತ್ತು ದಿವ್ಯಾ ಅವರು ಕೇಸರಿಯನ್ನು ಸ್ವತಃ ಬೆಳೆಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ರೈತರು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರನ್ನು ಕೃಷಿ ತಂತ್ರವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏರೋಪೋನಿಕ್ಸ್ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಅವರು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ವರದಿಯಾಗಿರುವಂತೆ, ದಂಪತಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ರೈತರು ಬೆಳೆದ ಕೇಸರಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಮರುಖರೀದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಸ್ವಂತ ಘಟಕವನ್ನು ಮೀರಿ ತಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಮಾದರಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಹಾಳಾಗದ ಉತ್ಪನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆ
"ನಾವು ಕೃಷಿಯನ್ನು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೇಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಹಾಳಾಗದ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಅಂಶಗಳು ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟವಾಗದ ದಾಸ್ತಾನುಗಳ ಕಡಿಮೆ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತವೆ" ಎಂದು ದಿವ್ಯಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವ್ಯವಹಾರದ ಹಿಂದಿನ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ತನ್ನ ಸಹೋದರ ಪ್ರಣಯ್ ಲೋಹಕರೆ ಅವರಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. "ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಪ್ರಣಯ್ ಲೋಹಕರೆ ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ತಮ್ಮ ಹಿತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಸರಿ ಬೆಳೆಯಲು ನಮಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿತು. ಏರೋಪೋನಿಕ್ ಕೃಷಿಯೇ ದಾರಿ ಎಂದು ನಾವು ಅರಿತುಕೊಂಡೆವು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.