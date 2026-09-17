ಗಣೇಶನಿಗಿಟ್ಟ ಹೂ, ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ವಿಸರ್ಜನೆ ಟೈಂನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು?
ನಾಡಿನೆಲ್ಲೆಡೆ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಐದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಗಣಪತಿ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ಭಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ನೀವೂ ಇಂದು ಅಥವಾ ನಾಳೆ ಗಣೇಶ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದರೆ, ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆಗೆ ಬಳಸಿದ ಹೂ, ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದಿರಿ.
ಮುಳುಗಿಸುವ ಮೊದಲು ಉತ್ತರ ಪೂಜೆ
ಗಣಪತಿ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಎತ್ತುವ ಮೊದಲು ಉತ್ತರ ಪೂಜೆ ಅಥವಾ ವಿದಾಯದ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಬಪ್ಪನಿಗೆ ಹೂವುಗಳು, ದೂರ್ವಾ ಮತ್ತು ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ, ಆರತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಪೂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷವೂ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಂತರ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಅದರ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸರಿಸಬೇಕು.
ಹೂವು- ಹೂಮಾಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು?
ಮೂರ್ತಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಹೂವುಗಳು, ಹೂಮಾಲೆಗಳು, ದೂರ್ವೆ ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳನ್ನು ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು. ಇವುಗಳನ್ನು ನದಿ, ಕೊಳ ಅಥವಾ ಚರಂಡಿಗೆ ಎಸೆಯಬಾರದು. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೂವುಗಳು ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಗೊಬ್ಬರ ಮಾಡಬಹುದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹೂಳಬಹುದು. ಇಲ್ಲವೆ ಪವಿತ್ರ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಕೇಂದ್ರ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಯ ವಿಸರ್ಜನಾ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಪ್ರಕಾರ, ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಜಿಸುವ ಮೊದಲು ಹೂವುಗಳು, ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹೂಮಾಲೆಗಳು, ರಿಬ್ಬನ್ಗಳು, ಥರ್ಮೋಕೋಲ್, ಹೊಳೆಯುವ ಹಾಳೆ ಅಥವಾ ಕೃತಕ ಅಲಂಕಾರದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒದ್ದೆಯಾದ ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಬೇಡಿ. ಅವುಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಹ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ನೀಡಿ.
ಗಣಪತಿ ಧರಿಸಿದ್ದ ಬಟ್ಟೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು?
ಮೂರ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಪ್ಪನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಲ್ಲ. ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ತೆಗೆದು ಸ್ವಚ್ಛ ಮತ್ತು ಒಣ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಗಣಪತಿ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಲು, ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಬಟ್ಟೆ ಹೊಸದಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಬಳಸಬಹುದಾದದ್ದಾಗಿದ್ದರೆ, ಕುಟುಂಬ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಗತಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಅದನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಮೊದಲು ಅಲ್ಲಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿ ನಂತ್ರ ನೀಡಿ.
ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ವೀಳ್ಯದೆಲೆಯನ್ನು ಪೂಜಾ ವಸ್ತುವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದರೆ, ಉತ್ತರ ಪೂಜೆಯ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಕೆಂಪು ಅಥವಾ ಹಳದಿ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ಪೂಜಾ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದು. ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬಗಳು ಅದನ್ನು ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ವೀಳ್ಯದೆಲೆಯನ್ನು ಗಣಪತಿ ಅಥವಾ ಇತರ ದೇವತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ಪದ್ಧತಿ ಪ್ರಕಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬೇರೆ ಇರುವುದರಿಂದ ನೀವು ಅದನ್ನೇ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ- ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಕಲಶ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡಬೇಕಾ?
ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಖಾದ್ಯ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ವಿತರಿಸಬಹುದು. ವಸ್ತುಗಳು ಹಾಳಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಡಿ. ಕಲಶದಲ್ಲಿರುವ ನೀರನ್ನು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಹಾಕಬಹುದು. ಕಲಶ, ನಾಣ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಲೋಹದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಪೂಜೆಗೆ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು.
ಮುಳುಗಿಸಲು ಸರಳವಾದ ನಿಯಮಗಳು
ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿನ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒಯ್ಯಿರಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತವು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಕೊಳ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಆರಿಸಿ. ಹೂಮಾಲೆಗಳು, ಬಟ್ಟೆಗಳು, ವೀಳ್ಯದೆಲೆಗಳು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಲಂಕಾರಗಳನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ. ನಂತರವೇ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿ.